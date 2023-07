Barbara D'Urso sui social dopo lo scontro con Pier Silvio Berlusconi e l'addio a Mediaset: "Non finisce qui"

“Non finisce qui”, con queste parole Barbara D’Urso cauterizza il saluto inviato ai fan sui social dopo le tante notizie che l’hanno vista al centro di una polemica con Pier Silvio Berlusconi. Per il suo pubblico qualcosa bolle in pentola, ma per il momento tutto è sospeso. Eppure in quel messaggio criptico potrebbe celarsi del risenimento.

Lo sfondo è noto a tutti: Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’, e su questa improvvisa svolta nella sua carriera ha raccontato la sua versione il 6 luglio, rompendo il silenzio dopo la comunicazione dell’azienda.

In tutto questo, la popolare conduttrice ha twittato un messaggio per i suoi fan con una chiusura criptica intorno alla quale sono esplosi gli interrogativi.

Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine… #colcuore❤️… E non finisce qui… — Barbara d’Urso ♥️ (@carmelitadurso) July 6, 2023

Quindi: “Oggi sono qui a dire ‘grazie’ a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine. E non finisce qui“.

La polemica con Pier Silvio Berlusconi

Dopo la nota diramata da Mediaset il 1° luglio, Barbara D’Urso ha detto la sua dalle colonne di ‘Repubblica’.

La conduttrice ha affermato: “I modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori”.

Ancora: “Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”.

La spiegazione di un ex dirigente Mediaset

Nel pomeriggio di venerdì 7 luglio un ex dirigente Mediaset, Luca Tiraboschi, ha rivelato a ‘TvBlog’ i possibili motivi della fine del rapporto di lavoro tra Barbara D’Urso e l’azienda.

Tiraboschi dice: “La D’Urso è una fuoriclasse, ma a differenza degli altri numeri uno si è circondata per lungo tempo di gente non alla sua altezza“.