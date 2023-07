Barbara D'Urso contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi dopo l'addio: "Lasciata a casa senza preavviso"

Barbara D’Urso ha rotto il silenzio dopo l’annuncio del divorzio da Mediaset a partire dal 2024. La conduttrice ha svelato alcuni retroscena e raccontato la sua versione sui fatti sull’addio.

L’annuncio di Mediaset

Lo scorso 1° luglio, Mediaset ha diramato una nota ufficiale per annunciare la separazione con Barbara D’Urso.

Il comunicato recitava: “Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Fonte foto: ANSA Barbara D’Urso ai funerali di Silvio Berlusconi.

L’affondo di Barbara D’Urso

Intervistata da ‘La Repubblica’, Barbara D’Urso ha polemizzato con le modalità in cui è stato deciso ed è stato annunciato il divorzio.

Le sue parole: “I modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni“.

I retroscena svelati da Barbara D’Urso

Nel corso dell’intervista, Barbara D’Urso ha rivelato che inizialmente i piani di Mediaset erano diversi. Nello specifico Mediaset, inizialmente, aveva intenzione di “continuare l’accordo per i due anni successivi, alle stesse condizioni economiche e editoriali” e con ‘Pomeriggio 5’ confermato “per le due stagioni successive”.

Barbara D’Urso, dopo che sull’account di Mediaset era stato pubblicato per errore un tweet indirizzato a lei con un insulto, aveva richiesto “un serale su Canale 5” e l’editore si era detto “sicuro” che si sarebbe potuto trovare qualcosa in prima serata.

Dopo un periodo di silenzio, la conduttrice, tramite Lucio Presta, aveva prospettato a Mediaset anche la possibilità di separarsi dopo il 2 giugno (ultima puntata stagionale di ‘Pomeriggio 5’). La risposta era arrivata in meno di 48 ore: “Pier Silvio Berlusconi è inamovibile: fino a dicembre è con noi, troveremo altre cose”.

Il 2 giugno Barbara D’Urso ha concluso l’ultima puntata di ‘Pomeriggio 5’ dando l’arrivederci ai telespettatori a settembre, ma poche settimane dopo, il 26 giugno, Lucio Presta sarebbe stato contattato telefonicamente da Mediaset, che gli avrebbe comunicato la disponibilità a concludere in anticipo il contratto. Il commento della conduttrice: “A fine giugno coi palinsesti chiusi dove si va? Potevano dirlo ad aprile“.

Sulle polemiche sul trash, Barbara D’Urso ha detto: “Ho letto: ‘Via il trash’, ‘La D’Urso trash’. Che cos’è trash? Una volta per tutte. Perché fino a tre anni fa a ‘Live — Non è la d’Urso’ a mezzanotte e mezza i personaggi non erano di serie A? Primo: col budget che man mano si era ridotto chi chiamavo? Secondo: io da anni conduco ‘Pomeriggio 5’ col tailleur, occupandomi rigorosamente di cronaca, e perché continuano a dirmi trash? Se fossi trash, col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal cdr, mai successo. Anche i giornalisti che lavorano con me sono trash? Vedo su Canale 5 cose molto molto trash: non solo non vengono fermate, ma vengono esaltate”.

Barbara D’Urso ha poi tenuto a precisare su Pier Silvio Berlusconi: “Lui lasciamolo fuori. Nel mio percorso privato e professionale non ha avuto ingerenze”.

Il futuro di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha assicurato che il suo futuro è in tv. A domanda precisa ha risposto: “Fino a dicembre c’è il contratto con Mediaset. Poi sì, certo”. Sulle voci su un suo passaggio a ‘Ballando con le Stelle‘ come giudice, ha detto: “Non è mai esistita questa ipotesi”.