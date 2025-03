Gaetano Boccia fratello di Maria Rosaria arrestato per furto di corrente a Torre Annunziata: l'accusa di Enel

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Guai in famiglia per Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei salita agli onori della cronaca per la presunta relazione con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il fratello Andrea Gaetano Boccia, commerciante di abbigliamento, è stato arrestato dai carabinieri di Torre Annunziata con l’accusa di furto di corrente elettrica.

Arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia

Andrea Gaetano Boccia, 44 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Torre Annunziata nella giornata di martedì 11 marzo.

Il fratello di Maria Rosaria Boccia è titolare di un negozio di abbigliamento a Pompei, in provincia di Napoli.

Fonte foto: ANSA Maria Rosaria Boccia

Come riporta Ansa, l’arresto è scattato in seguito a un controllo effettuato dai militari nell’esercizio commerciale.

L’accusa di furto di energia elettrica

Andrea Gaetano Boccia è accusato di furto aggravato di energia elettrica.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, al contatore del suo negozio sarebbe stato applicato un dispositivo che gli consentiva di non registrare i consumi di corrente.

Una alterazione accertata dai tecnici dell’Enel, intervenuti con i carabinieri nel controllo presso il negozio.

Il 44enne è ora in attesa del processo per direttissima al tribunale di Torre Annunziata. La sorella, è bene chiarirlo, non è coinvolta nella vicenda.

Chi è Maria Rosaria Boccia

Imprenditrice di Pompei, 41 anni, di Maria Rosaria Boccia si è iniziato a parlare la scorsa estate, quando era esploso il caso che aveva portato alle dimissioni l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il caso era scoppiato quando la donna, dopo essere stata vista più volte accompagnare il ministro, aveva detto di essere stata nominata consulente al Ministero, avendo accesso anche a documenti riservati.

Gennaro Sangiuliano aveva poi ammesso la relazione extraconiugale con la donna, rassegnando le dimissioni dal governo Meloni.