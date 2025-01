Nuovo lavoro per Gennaro Sangiuliano, sarà corrispondente Rai ma la scelta della sede è un colpo di scena

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Costretto alle dimissioni dal ruolo di ministro della Cultura a seguito del caso Boccia, Gennaro Sangiuliano è pronto a tornare a fare il giornalista. L’ex capo del Mic è stato reintegrato come direttore dalla Rai, che potrebbe affidargli il nuovo ruolo di corrispondente dall’estero. Smentite le voci su un trasferimento a New York, si dice che Sangiuliano potrebbe sbarcare a Parigi.

Gennaro Sangiuliano va a Parigi?

Un’indiscrezione pubblicata su Il Foglio svela il possibile futuro lavorativo dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il quotidiano ipotizza che, inizialmente, Sangiuliano sarebbe stato destinato a Londra e, in seguito, alla ben più lontana New York.

Infine, sembra che il giornalista approderà nella capitale francese, a far da spalla ai colleghi già di base a Parigi Nicoletta Manzione e Alessandra De Stefano.

La carriera da giornalista dell’ex ministro

Gennaro Sangiuliano è entrato nel mondo del giornalismo agli inizi degli anni ’90. Dopo qualche esperienza nella stampa locale di Napoli, si è trasferito a Roma.

È stato vicedirettore di Libero sotto la direzione di Vittorio Feltri, collaborando nel frattempo per autorevoli testate, tra le quali il Sole 24 Ore, Il Foglio e Il Giornale.

Nel 2003 entra in Rai come inviato del TGR, di cui poi diventerà caporedattore. Poco dopo, sarà inviato in Bosnia, Kosovo e Afghanistan per il Tg1.

Nel 2009 è nominato vice-direttore del Tg1, nel 2018 succede a Ida Colucci alla direzione del Tg2. Lascia la Rai nell’ottobre del 2022, a seguito della nomina a ministro.

La nuova vita all’estero di Sangiuliano

All’espatrio Gennaro Sangiuliano si è dichiarato pronto e ben propenso. D’altronde, se lo aspettava, così come da lui confermato al Corriere della Sera.

“In Rai c’è una tradizione con i giornalisti che tornano dalla politica o che lasciano le direzioni. – ha spiegato l’ex ministro – A Piero Badaloni diedero la sede spagnola, così come a Marco Ravaglioli. A Marrazzo, Israele».

Già da mesi Sangiuliano è tornato sui canali Rai in veste di esperto ed opinionista, commentando, ad esempio, la rielezione di Donald Trump alla presidenza Usa.

“Voglio tornare a fare il mio lavoro e occuparmi di questioni che mi appassionano con impegno civile e rispetto dei valori del servizio pubblico” ha affermato, dichiarandosi pronto a “voltare pagina”.