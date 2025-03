Pullman caduto a Torino, famiglia con una bimba di 10 mesi viva per miracolo: "Siamo sotto choc"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le immagini del pullman caduto nel Po a Torino hanno lasciato sotto choc tutta Italia ma, in particolare, una famiglia siciliana con una bimba di 10 mesi che è viva per miracolo. Stavano facendo una passeggiata ai Murazzi vicino al fiume quando si sono resi conto che il mezzo pesante, dall’alto, gli stava cadendo addosso. Il grido della mamma della piccola ha salvato il gruppo ed evitato un’altra tragedia.

Pullman caduto a Torino, il racconto: “Ci stava cadendo addosso”

A riportare il racconto è La Stampa: “Stavamo passeggiando ai Murazzi accanto al fiume quando ci siamo accorti che quel pullman che ci stava cadendo addosso“.

La prima persona che si è resa conto del pericolo è stata la mamma della bimba di 10 mesi, che ha urlato “Il pullman! Il pullman!“. Il grido di allarme ha messo in salvo il gruppo, composto da sette persone. Salvatore Mussi ha ricordato: “Ci siamo buttati all’indietro. Non so come siamo riusciti ad allontanarci per tempo“.

Perché il pullman è caduto nel Po: la ricostruzione

Nella fuga dal pericolo, la moglie di Salvatore Mussi si è fatta male alla spalla. La donna è stata medicata al Cto e proprio da lì ha rassicurato i parenti in Sicilia: “Siamo qua, è tutto a posto. Il pullman ci ha sfiorati, siamo scappati via. Nel mentre mi è venuto un attacco di panico. Grazie a Dio siamo tutti qua”. Poi ha aggiunto: “Siamo tutti sotto choc“.

Sul motivo per cui il pullman è caduto nel fiume Po, la donna ha detto: “Sono sicura che l’autista abbia avuto un malore. Andava in retromarcia, c’era ancora la possibilità di fare manovra, c’era spazio. Lo vedevamo”.

Un altro componente del gruppo è “sicuro” di essere stato colpito proprio dal pullman durante la fuga: “Mi ha dato una botta alla spalla mentre tentavo di scappare. Sono stato colpito qui, vede, anche alla gamba. È stato il pullman, ne sono sicuro”.

Le parole della mamma della bimba di 10 mesi

Anche la mamma della bimba di 10 mesi, cioè colei che per prima si è accorta del pericolo, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni sul pullman caduto nel Po a Torino.

Le sue parole riportate da La Stampa: “Ho preso delle gocce, siamo sotto choc. Adesso andiamo a casa”.