Chi conduce LOL 5 dal 27 marzo su Amazon Prime senza Fedez: il cast da Geppi Cucciari a Enrico Brignano

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

​Debutterà il 27 marzo 2025 la stagione numero 5 di “LOL: Chi ride è fuori”, il comedy show in onda su Amazon Prime Video che vedrà quest’anno una novità significativa alla conduzione: Fedez, storico presentatore delle precedenti edizioni, cederà il testimone ad Alessandro Siani e Angelo Pintus, che guideranno i concorrenti dalla control room. Confermato il cast già annunciato nei mesi scorsi, da Geppi Cucciari a Enrico Brignano.

Il trailer di LOL 5

La quinta stagione di “LOL: Chi ride è fuori” si prepara a debuttare su Prime Video il 27 marzo 2025, come confermato dal trailer ufficiale, un filmato rilasciato da Amazon Prime nel quale si vedono i dieci concorrenti della nuova stagione del comedy show.

Il format rimane invariato: i comici saranno rinchiusi per sei ore in un teatro trasformato in una sorta di arena della risata, dove dovranno far crollare gli avversari senza lasciarsi andare a loro volta.

Fonte foto: IPA Giorgio Panariello, vincitore dell’ultima edizione di LOL condotta da Fedez: al timone della stagione numero 5 dello show di Amazon Prime ci saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus

I primi cinque episodi di LOL 5 saranno disponibili su Prime Video a partire da giovedì 27 marzo, mentre l’episodio finale verrà rilasciato una settimana dopo, giovedì 3 aprile 2025.

Alessandro Siani e Angelo Pintus conduttori al posto di Fedez

Una delle novità più rilevanti di questa edizione è l’assenza di Fedez, che non sarà più il conduttore del programma. L’artista, che aveva guidato le precedenti stagioni dalla control room, ha scelto di non partecipare a questa edizione, sebbene non siano stati resi noti i motivi ufficiali del suo forfait.

A raccogliere il testimone ci saranno due volti noti della comicità italiana: Alessandro Siani e Angelo Pintus, che come il precedente presentatore commenteranno le azioni dei concorrenti, mantenendo lo spirito leggero tipico della trasmissione.

L’assenza di Fedez potrebbe inoltre segnare un cambio di direzione nel format del programma, che sembrerebbe puntare sempre più su una conduzione interamente affidata a comici di professione.

Il cast di LOL 5, da Geppi Cucciari a Enrico Brignano

I concorrenti della quinta stagione saranno Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, vincitore della seconda stagione di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”.

Alcuni sono volti noti al grande pubblico da molti anni, altri sono invece personaggi emergenti, in diversi casi provenienti dal mondo dei social.

I concorrenti si sfideranno per il premio finale di 100mila euro, da devolvere interamente in beneficenza. I vincitori delle precedenti edizioni sono stati Ciro Priello, Maccio Capatonda, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri (questi due vincitori della terza edizione) e Giorgio Panariello.