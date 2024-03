Controlli sugli influencer, coinvolti anche Gianluca Vacchi e Luis Sal: recuperati 11 milioni di euro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ci sono anche Gianluca Vacchi e Luis Sal tra i nomi dei quattro influencer e cinque creatori digitali sottoposti a controlli del Fisco. Il lavoro della Guardia di Finanza di Bologna ha permesso di recuperare in totale 11 milioni di euro, attraverso gli accertamenti senza rilevanza penale sui ricavi ottenuti dalle pubblicazioni dei post e dalle collaborazioni professionali avviate con le aziende.

I controlli agli influencer

I controlli hanno riguardato due operazioni distinte sulle attività online dei nove profili, operanti o residenti a Bologna, a partire dal 2022. Oltre all’imprenditore da circa 45 milioni di follower e allo youtuber tornato recentemente alla ribalta per la causa contro Fedez sul podcast “Muschio Selvaggio”, tra i personaggi più noti sono state interessate dagli accertamenti anche due influencer di Onlyfans, Eleonora Bertoli e Giulia Ottorini.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le due giovani bolognesi sarebbero state sconosciute al Fisco, nonostante le collaborazioni con le aziende e i contenuti pubblicati sulla piattaforma per adulti, dal quale ricaverebbero i guadagni più importanti.

Fonte foto: ANSA

L’imprenditore Gianluca Vacchi

Gli accertamenti su Gianluca Vacchi e Luis Sal

Più difficilmente rintracciabili da parte dell’Erario altri cinque sex worker meno noti, tra i 30 e i 60 anni, ma molto attivi nella pubblicazione di video a pagamento su Onlyfans ed Escort Advisor.

Per tre di loro è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate l’applicazione di una particolare addizionale alle imposte sul reddito introdotta dalla legge di Bilancio 2006 a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale. La cifra di 200mila euro sarà destinata agli interventi a favore del settore dello spettacolo, tra i più penalizzati dalla pandemia.

“Generalmente gli influencer si sono dimostrati ampiamente collaborativi, aderendo prontamente ai rilievi mossi e versando all’Erario gli importi dovuti; solo in qualche caso, si sono riservati di effettuare approfondimenti ulteriori, prima di proseguire la procedura avanti agli uffici finanziari” ha spiegato la Guardia di Finanza.

Gli accertamenti su Gianluca Vacchi e Luis Sal

Diversa la situazione per Gianluca Vacchi e Luis Sal, in virtù sia dell’esposizione mediatica sia della mole degli introiti derivati dalle loro attività online.

Al primo la Guardia di Finanza bolognese ha chiesto circa 7 milioni di euro, mentre al secondo una cifra intorno ai 2 milioni, sulla base della mancata corrispondenza tra le cifre dichiarate e i ricavi ottenuti tramite la pubblicazione dei contenuti sui loro profili social.