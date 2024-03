Il commento di Luis Sal dopo le indagini della Finanza sugli influencer: "Non sono un evasore"

Mentre piovono notizie sulla stretta del governo sugli influencer, la Guardia di Finanza di Bologna ha concentrato i controlli su quattro influencer e cinque creator digitali e tra i nomi riportati dalla stampa è comparso anche quello di Luis Sal. L’influencer, appunto, ha preso le distanze non tanto dalla vicenda quanto sulle modalità adottate dagli organi di stampa che sottilmente lo inquadrerebbero come evasore. Luis Sal ha pubblicato un video sulle storie Instagram per fare chiarezza.

Indagini sugli influencer, parla Luis Sal

“Non sono un evasore, ho sempre dichiarato tutto e ho sempre pagato tutte le tasse”. Così Luis Sal esordisce nel video pubblicato nelle storie Instagram per commentare le notizie sul suo conto pubblicate il 9 marzo.

“Sono normalissimi controlli“, precisa l’influencer che aggiunge che la parte fiscale del suo lavoro è gestita “da ottimi professionisti che si occupano di dichiarare tutto da anni”.

Fonte foto: IPA Luis Sal rompe il silenzio sulle notizie che riportano le indagini condotte dalla Guardia di Finanza su influencer e content creator

“Mi dispiace che venga scritto: ‘Luis Sal evasore, non paga le tasse’, è un po’ antipatico“. Quindi l’influencer, immaginandosi come viene descritto da alcuni quotidiani, dice: “Se in questo momento mi incontrassi per strada mi tirerei uno schiaffo”.

In altre occasioni Luis Sal è stato descritto come rapper, etichetta sulla quale scherza su Instagram: “E non azzardatevi mai più ad accostare il mio nome ad affermazioni così pesanti. Io non sono un rapper”.

L’operazione della Finanza sugli influencer

Come già detto, i controlli sono sviluppati in due operazioni, una delle quali riguarda complessivamente l’attività online di nove persone tra influencer e creator, tra i quali proprio Luis Sal insieme all’imprenditore Gianluca Vacchi e Giulia Ottorini con Eleonora Bertoli.

L’inchiesta è iniziata nel 2022 e le fiamme gialle avrebbero recuperato 11 milioni di euro. Per Ottorini e Bertoli, “sconosciute al fisco”, gli agenti hanno ricostruito i ricavi attraverso i post pubblicati sui social, le collaborazioni con le aziende e i contenuti postati su una piattaforma per adulti.

La seconda operazione

La seconda parte dell’inchiesta riguarda cinque sex worker di cui non sono stati resi noti i nomi, ai quali le fiamme gialle hanno applicato un’addizionale pari a 200 mila euro che verranno destinati al settore dello spettacolo.