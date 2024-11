Soldati italiani feriti nella base Unifil colpita in Libano, come stanno i quattro militari dopo l'attacco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Quattro soldati italiani della missione Unifil sono rimasti feriti dopo che la base nel sud del Libano dove si trovavano è stata colpita.

Cosa si sa sull’attacco ai soldati italiani nella base Unifil in Libano

I quattro soldati italiani rimasti feriti nel sud del Libano, secondo quanto ha appreso da fonti di governo l’agenzia ANSA, non sarebbero in pericolo di vita.

Sono già state avviate le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto.

Razzi di Hezbollah sulla base Unifil?

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la base di Shama sarebbe stata raggiunta da due razzi lanciati probabilmente da Hezbollah, uno dei quali ha impattato contro l’esterno del bunker, la cui struttura non ha ceduto.

Alcuni dei soldati sono stati investiti da schegge di vetro e pietrisco e sarebbero per questo rimasti lievemente feriti. Sul posto sono state ritrovate tracce di almeno un razzo da 122 millimetri, che non è in dotazione all’esercito israeliano.

Il precedente attacco alla base Unifil

Già alcuni giorni fa otto razzi da 107 millimetri avevano colpito il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil a Shama, nel sud del Libano.

I razzi hanno impattato su alcune aree situate all’aperto e sul magazzino ricambi della base, dove non era presente alcun soldato.

In quell’occasione non si erano registrati feriti. Cinque militari italiani erano finiti sotto osservazione nell’infermeria della base, ma le loro condizioni di salute non hanno destato particolari preoccupazioni.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti alla Farnesina, aveva dichiarato a proposito di questo attacco: “Dovrebbero essere razzi leggeri di Hezbollah. È inammissibile che si spari contro il contingente Unifil. Non hanno alcun diritto di farlo, sono truppe che hanno garantito anche la sicurezza di Hezbollah. Se è stato un errore, imparino a usare meglio le armi. Noi non siamo nemici di nessuno, siamo lì per portare la pace. Tutta la solidarietà ai militari italiani che sono impegnati con Unifil, ci auguriamo che questo sia l’ultimo episodio”.

Cos’è la missione Unifil

La missione Unifil (United nations interim force in Lebanon) dei caschi blu in Libano ha preso il via nel 1978. Dopo quasi 30 anni, dopo il conflitto israelo-libanese del 2006, è stata approvata una nuova risoluzione Onu, la 1701, che ha disposto, tra le altre cose, una nuova forza di interposizione.

L’operazione di pace italiana definita ‘Leonte’, avviata subito dopo il cessate il fuoco 18 anni fa, ha lo scopo di monitorare la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele. L’Italia è alla guida del settore ovest.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.