Selvaggia Lucarelli prende in giro Fedez dopo la causa persa con Luis Sal per Muschio Selvaggio: la frecciata

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina a Fedez dopo il primo esito giudiziario per Muschio Selvaggio. Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast Muschio Selvaggio. La giornalista crea un fotomontaggio da allegare al commento della notizia e mette il suo volto su quello di Fedez in una vecchia foto che ritrae il rapper accanto a Luis Sal.

La frecciatina di Lucarelli

Il tribunale di Milano ha deciso su Muschio Selvaggio: è di Luis Sal. Queste le parole usate dalla nota dell’ufficio stampa del content creator. La notizia ha fatto il giro d’Italia e ha raggiunto la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Questa, che da sempre commenta sui suoi spazi social e non solo le figure di Fedez e Chiara Ferragni, ha colto la palla al balzo e ha deciso di lanciare una frecciatina al rapper. Scrive: “Nel caso accetto l’invito, Luis”, facendo riferimento all’invito mai accolto di andare ospite al podcast.

Fonte foto: ANSA Fedez e Luis Sal con Donatella Versace negli studio di Muschio Selvaggio

La decisione del tribunale su Muschio Selvaggio

La decisione del tribunale, con ordinanza del 23 febbraio, conferma che il podcast Muschio Selvaggio è di Luis Sal. La giudice ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal (cofondatore del podcast Muschio Selvaggio, oltre che coautore e co-conduttore).

“Dillo all’avvocato, dillo alla mamma”, oltre che essere un tormentone del web, è diventata un’azione vera e propria, con esito positivo per Sal. La decisione è stata presa con l’utilizzo della cosiddetta clausola roulette, che prevede che, in caso di stallo della società (in particolare nelle società al 50/50), uno dei due soci ha facoltà di fare un’offerta per comprare le quote dell’altro socio. Qualora però quest’ultimo rifiuti è il primo a dover vendere le quote. Il meccanismo è volutamente creato per impedire trattative inique.

La reazione di Fedez

Fedez ha immediatamente risposto alla conferma del tribunale e spiegato che il provvedimento del tribunale di Milano non ha decretato ancora nulla sulla vicenda Muschio Selvaggio. In relazione alla recente dichiarazione dell’ufficio stampa di Luis Sal, Fedez ha rilasciato una dichiarazione per correggere quanto apparso sui siti di informazione.

“Contrariamente a quanto affermato nella nota, il tribunale di Milano – si spiega in una nota stampa – non ha decretato che le quote appartenenti a Doom debbano essere vendute alla società di Sal”. Insomma, la battaglia giudiziaria è appena iniziata, proprio come quella di Chiara Ferragni contro la decisione dell’Antitrust.