Antonio Cassano attacca Salt Bae dopo il conto al ristorante da 880 euro: la rivelazione sull'imitatore

Antonio Cassano, a “Viva El Futbol”, programma in streaming condotto con Lele Adani e Nicola Ventola, per qualche minuto è uscito dal tema calcio, raccontando dell’esperienza vissuta assieme alla sua famiglia in uno dei ristoranti di Salt Bae, chef e ristoratore turco famoso sui social e per le sue amicizie con i vip. Come è andato il pasto nel prestigioso locale? Non benissimo, per usare un eufemismo.

Antonio Cassano contro Salt Bae dopo il conto salato

“Siamo andati in Grecia e abbiamo preso quattro antipasti di carne e una carne grande per quattro da dividere”, ha esordito Cassano, riferendosi a uno dei locali di Nurset Gökçe, ossia Salt Bae.

Lele Adani e Nicola Ventola hanno subito iniziato a ridere avendo intuito che il racconto sarebbe stato spassosissimo. E infatti le loro aspettative non sono state tradite.

Fonte foto: ANSA Nurset Gökçe conosciuto come Salt Bae

Cassano ha pensato che il conto fosse sbagliato e invece…

Cassano ad un certo punto ha rivelato a quanto è ammontato il conto che ha dovuto pagare una volta terminato il pasto.

“È arrivato un conto di 880 euro“, ha scandito l’ex calciatore. E che cosa ha fatto? Ha saldato senza battere ciglio? Assolutamente no. Pensava che il ristorante avesse sbagliato a fare i conti.

“Chiamo il cameriere – ha proseguito Cassano – e gli dico che forse ha sbagliato con il conto. Invece, mi ha risposto che era tutto giusto: erano 220 euro a testa“. Nel frattempo Adani e Ventola hanno continuato a ridere a più non posso.

Cassano: “Come ci siamo trovati? Benissimo, non tornerò mai più”

E come si è comportato Cassano dopo che ha scoperto che non c’era alcun errore nello scontrino? Ha detto al cameriere che in quel locale non ci metterà più piede.

“In inglese – ha narrato sempre l’ex giocatore della Sampdoria – ci hanno pure chiesto come ci siamo trovati. Ho detto: “Benissimo non ci verremo mai più””. Tra l’altro, “Nusret non c’era neanche. C’era un ragazzo che lo imitava”. Altri sfottò divertenti di Adani e Ventola.

Chi è Salta Bae

Salt Bae, al secolo Nusret Gökçe, è turco ed è nato nel 1983. Macellaio, chef e ristoratore, per via del modo particolare che usa per spargere il sale sulla carne, è diventato famoso sui social nel gennaio 2017 quando un suo video divenne virale.

Ha fondato Nusr-Et, una catena di ristoranti di lusso specializzati in pietanze di carne.

Attualmente Salt Bae ha locali in Turchia, Grecia, Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita.

Il nome della catena deriva dal suo stesso nome e da “et” , che in turco significa “carne”.