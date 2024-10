Antonio Cassano sul rapporto col padre e l'infanzia tormentata: "Chiesi a mia madre di scegliere tra me e lui"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della sua infanzia tormentata e del rapporto col padre, svelando una frase da lui stesso rivolta in gioventù alla madre.

Cassano e il padre: il racconto dell’ex calciatore

Ospite del podcast ‘BSMT’ di Gianluca Gazzoli, Antonio Cassano, sul padre, ha raccontato: “Da piccolo non mi ca*ava, semplicemente. A un certo punto dico a mia madre: ‘Scegli, o di qua o di là’. Avevo 12 o 13 anni. Mia madre ha scelto me. Questo non l’ho mai detto a nessuno. Non ho mai avuto un genitore”.

L’ex calciatore ha poi parlato dell’ultimo contatto avuto col papà, risalente al 1999: “Lui si è rifatto vivo il giorno dopo del gol all’Inter (la sua prima in Serie A, ndr), il 19 dicembre. Gli ho detto: ‘C’è poco da farti vivo, tu prendi la tua strada e io la mia‘. Da quel giorno là io non l’ho mai più visto. Non mi è mai importato niente. Perché è semplice andare da un figlio quando si ha bisogno. Eh no, non sono mica un cog*ione”.

Antonio Cassano, da calciatore, ha indossato le maglie di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter, Parma, Sampdoria e Verona. Si è ritirato dal calcio giocato nell’ottobre del 2019, a 2 anni e 5 mesi di distanza dall’ultima gara ufficiale disputata.

Le parole di Cassano sulla madre

Antonio Cassano, con Gianluca Gazzoli, ha parlato anche della mamma: “Mia madre ha fatto di tutto e di più, lavorando, facendo i fritti per strada, non avendo soldi”.

Ancora l’ex calciatore: “Quando pioveva non poteva vendere i fritti? Dovevo andare a chiedere alla salumeria: ‘Mi dai un po’ di mortadella che devo mangiare?’. O un panino che costava 200 lire, parliamo di 25-30 anni fa”.

La frase di Antonio Cassano sui figli

Antonio Cassano ha concluso la sua panoramica sulla famiglia con una riflessione sui suoi figli, legata ancora una volta al suo rapporto col padre: “L’amore grande che ho per i miei figli è probabilmente perché non ho mai vissuto e avuto un genitore maschio”.

Antonio Cassano, nato a Bari, ha due figli, avuti con la moglie Carolina Marcialis (ex pallanuotista). Il padre dell’ex attaccante, Gennaro Cassano, è morto nel 2010.