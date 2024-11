Infanticidio a Nole vicino Torino, madre annega la figlia di 10 mesi nella vasca da bagno e tenta il suicidio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Sono in corso le indagini in merito a un caso di sospetto infanticidio avvenuto a Nole Canavese, nelle vicinanze di Torino. Una bambina di soli dieci mesi è stata trovata annegata in una vasca, mentre la madre della piccola risulta ferita a seguito di un apparente tentativo di suicidio.

Presunto infanticidio a Nole (Torino): annegata bimba di 10 mesi

Secondo le prime informazioni sui fatti, avvenuti nella tarda mattinata del 22 novembre, intorno alle 12.30, sarebbe stato il padre della piccola, una bimba di 10 mesi, ad allertare le Forze dell’Ordine.

Una volta rientrato in casa, l’uomo, poco più che trentenne, avrebbe trovato la bambina in una vasca da bagno priva di vita. Al fianco della piccola, la madre, anch’ella di circa trent’anni. La bimba era l’unica figlia della coppia.

La morte sarebbe sopraggiunta per annegamento, in un’abitazione privata in via Grazioli, in pieno centro a Nole, un piccolo comune del Basso Canavese nella città Metropolitana di Torino.

Bimba morta nella vasca: i sospetti sulla madre

Sebbene le indagini siano ancora in corso, i carabinieri della Compagnia di Venaria Reale non hanno escluso un possibile coinvolgimento della madre, una donna della quale, per ora, non sono state rese note le generalità.

L’ipotesi di infanticidio, purtroppo, al momento è quella più accreditata.

La madre avrebbe inoltre tentato di togliersi la vita dopo la morte della piccola. Secondo quanto riportato dalle Forze dell’Ordine, la donna avrebbe utilizzato un coltello da cucina per colpirsi al torace dopo aver annegato la bambina.

Inutili i tentativi di rianimazione

La donna avrebbe dei problemi psicologici, per i quali sarebbe seguita da uno psicologo fin dai primi mesi della gravidanza. La tragedia potrebbe essersi originata dalla depressione post-partum della quale la madre soffriva.

Immediato l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza la donna ferita all’ospedale Molinette di Torino. Non sembrerebbe però in pericolo di vita.

Per la bambina, invece, ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

È stato il padre stesso a cercare di prestare un primo soccorso alla piccola, prima dell’arrivo dei sanitari. La bambina, purtroppo, era però già priva di vita all’arrivo dei soccorsi.

Nel luogo della terribile vicenda sono attualmente presenti diverse pattuglie dei carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.

Sul posto è intervenuta anche Elena Parato, la pm della Procura di Ivrea, che si occuperà delle indagini.