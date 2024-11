Cassina Valsassina, Corrado Paroli dietro l'omicidio della madre: era stato trovato ferito vicino al cadavere

Svolta nel giallo di Cassina Valsassina: quello di Margherita Colombo è stato un omicidio, ma non è tutto. Le autorità fanno sapere che il figlio Corrado Paroli, è ora in stato di fermo. Il 48enne, figlio della donna, l’avrebbe uccisa per poi tentare di togliersi la vita. L’uomo si trova attualmente ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Manzoni di Lecco, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Svolta nel giallo di Cassina Valsassina

Margherita Colombo è stata uccisa. È quanto hanno stabilito gli inquirenti sul giallo di Cassina Valsassina (Lecco) a seguito dell’autopsia eseguita sul cadavere della 73enne giovedì 21 novembre. Per questo motivo è stato dichiarato in stato di fermo il figlio 48enne della vittima, Corrado Paroli, che attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Manzoni di Lecco.

A rendere nota la notizia del fermo è il procuratore capo Ezio Domenico Basso dal palazzo di giustizia di Lecco. Lo riporta Ansa. Il reato contestato è omicidio volontario.

Come riporta Lecco Today, Corrado Paroli potrebbe essere interrogato dalle autorità quando il suo quadro clinico si sarà ristabilito. Per il momento si esclude la presenza di persone terze sul luogo del delitto.

Sempre secondo Lecco Today, gli inquirenti valutano l’ipotesi di un omicidio concordato tra l’indiziato e la stessa vittima. Accanto ai corpi di madre e figlio – Paroli è stato rinvenuto in stato di incoscienza accanto al cadavere della donna, ricordiamo – erano presenti farmaci per il trattamento dei disturbi psichiatrici.

L’omicidio di Margherita Colombo

Lunedì 18 novembre Margherita Colombo è stata uccisa nella sua abitazione di via Castello, in Valsina Cassassina. A dare l’allarme è stata la moglie di Corrado Paroli, il figlio, dopo aver ricevuto un biglietto firmato dall’uomo e contenente un messaggio allarmante.

Quando i carabinieri di Lecco, agli ordini del colonnello Nicola Melidonis, sono entrati nella casa hanno fatto la macabra scoperta: i corpi della 73enne e del figlio giacevano sul pavimento. La donna era morta, il figlio è stato trasportato in codice rosso al nosocomio di Lecco.

Perché Corrado Paroli è in stato di fermo

Secondo le prime indiscrezioni Corrado Paroli potrebbe aver avvelenato la madre, uccidendola, per poi tentare di togliersi la vita. Una risposta arriverà dagli esiti degli esami tossicologici. Come già detto, accanto ai corpi della donna e del figlio i carabinieri del comando provinciale hanno rinvenuto farmaci per curare disturbi psichiatrici.

L’autopsia non ha rilevato segni di violenza sul corpo della donna. L’uomo viveva con la madre, separato dalla moglie. Ancora, il 48enne avrebbe preparato i vestiti per il funerale della 73enne.

Gli inquirenti escludono un intervento di terze persone in quanto l’abitazione non riportava segni di scasso. Oltre all’omicidio volontario, la Procura contesta l’aggravante del legame di parentela. L’interrogatorio di Paroli potrebbe tenersi lunedì 25 novembre, limitatamente alle condizioni di salute dell’uomo.