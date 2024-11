Anna Kanakis e l'ultimo gesto prima della morte causata da un linfoma: la rivelazione del marito dell'attrice

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Anna Kanakis è scomparsa il 20 novembre 2023 all’età di 61 anni a causa di un linfoma, una malattia che l’ha portata via nel giro di pochi mesi. A un anno di distanza il vedovo Marco Merati Foscarini racconta gli ultimi mesi di vita dell’attrice, modella e scrittrice, rivelando che poco prima della morte aveva cambiato il testamento per donare alla ricerca parte del suo patrimonio.

Gli ultimi mesi di vita di Anna Kanakis

Pochi mesi dopo la sua morte Anna Kanakis avrebbe festeggiato 20 anni di matrimonio con il suo secondo marito, Marco Merati Foscarini.

Intervistato da Candida Morvillo sul Corriere della Sera, l’uomo ha ripercorso gli ultimi mesi di vita della compagna, a partire dall’affetto della loro cagnolina, Gulla: “Ha dormito sotto il suo letto tutte le notti”.

Fonte foto: ANSA Anna Kanakis col marito Marco Merati Foscarini

Il vedovo racconta che Anna Kanakis aveva scoperto di avere un linfoma nel 2018 e dopo, “per due volte, la malattia era andata in remissione”. “Era stata bene”, poi la nuova diagnosi, a cui aveva reagito “con grande coraggio, e preoccupandosi soprattutto degli altri”.

“Al pronto soccorso ematologico del Policlinico Umberto I di Roma – ricorda – ci sono tre targhe che la ricordano”. “È una struttura geniale” ma “ha poche risorse e Anna ha rifatto tutto il reparto, dove fra l’altro è mancata”.

Il giorno della morte, dice, era preparato “in parte, perché me l’avevano detto. Però la speranza nel miracolo ce l’hai sempre”.

L’attrice invece non sapeva di essere arrivata alla fine: “A ogni visita, chiedeva che probabilità avesse e andava avanti. Confidava nella terapia. Però, dieci giorni prima di morire, aveva cambiato il testamento. Forse aveva capito, ma non lo diceva, per proteggere me”.

L’ultimo gesto prima della morte

Merati Foscarini ricorda che dieci giorni prima del decesso la moglie aveva cambiato il testamento.

Ha lasciato la casa al mare a Porto Santo Stefano a una nipotina nata da poco, di cui si era innamorata. “Nei suoi ultimi giorni, le uniche chat che Anna guardava erano quelle con le foto” della bimba.

Kanakis ha poi lasciato il ricavato della vendita dei suoi gioielli alla Fondazione Veronesi e alla Fil, la Fondazione italiana linfomi. L’asta per la collezione dell’attrice si terrà il prossimo primo dicembre a Montecarlo.

Il primo incontro

Merati Foscarini ha poi ricordato il primo incontro con Anna Kanakis e il matrimonio, tutto molto veloce: in 4 mesi si sono conosciuti e poi sposati nel 2004.

Ad unirli “la complicità. L’ho scritto nel mio necrologio – ricorda – parlavamo di tutto, sempre, senza fermarci mai”.

L’uomo ricorda che seguiva la moglie ovunque sui set, “mi divertiva conoscere quell’ambiente. E ho scoperto di avere un sacco di amici, banchieri e affini che la guardavano in Vento di Ponente”.