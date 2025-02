Presunti abusi e villa di Gianluca Vacchi sequestrata, influencer rischia processo: denunciato dai domestici

Altre grane per Gianluca Vacchi: la villa di Mr Enjoy sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo in Costa Smeralda, rimane sotto sequestro per presunti abusi edilizi con un provvedimento confermato dalla Cassazione: per i Forestali, la villa si troverebbe su un’area a rischio. Nel frattempo la procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini e presto deciderà se chiedere o meno il rinvio a giudizio per gli indagati.

Gianluca Vacchi e la villa in Costa Smeralda

Vacchi è finito iscritto nel registro degli indagati insieme con i costruttori, come riporta Il Messaggero. Secondo la Forestale, “la villa ricade su un’area a rischio idrogeologico e a rischio frana a pericolosità elevata, ed è stata costruita in assenza di autorizzazione preventiva da parte dell’ente preposto e in assenza di studio geologico”.

La struttura è costituita da circa 1.200 metri quadrati, oltre ad altri 1.000 metri circa di terrazze, un campo da padel, una discoteca, due lodge con suite e un totale di 15 camere, per un valore di 15 milioni di euro.

Fonte foto: IPA

25 febbraio 2024, Gianluca Vacchi alla Milano Fashion Week

Ordinanza di ripristino

A interessarsi dei lavori della villa di Gianluca Vacchi, nel 2023, era stato il Comune di Arzachena, che aveva emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino di alcune aree del cantiere ritenute abusive ed eccedenti rispetto alle autorizzazioni.

I legali di Gianluca Vacchi, Gino Bottiglioni e Gian Comida Ragnedda, avevano già sostenuto di poter “dimostrare che non vi è alcun abuso edilizio e che l’edificio è conforme a quanto autorizzato, fermo restando che la contestazione riguarda una porzione molto modesta rispetto alla superficie complessiva della villa”.

I problemi di Vacchi con domestici e collaboratori

Ma la questione della villa in Costa Smeralda non è l’unica ad angustiare Gianluca Vacchi. Mr Enjoy dovrà inoltre affrontare la denuncia di una ex collaboratrice domestica, che ha avviato una causa al tribunale del Lavoro di Bologna.

E c’è poi la vicenda dei due ex collaboratori domestici che hanno impugnato il licenziamento e contro i quali Gianluca Vacchi ha presentato una denuncia alla procura bolognese.

E l’1 aprile, al tribunale di Tempio Pausania, si terrà l’udienza del processo per appropriazione indebita e autoriciclaggio di cui sono accusati due ex dipendenti di Gianluca Vacchi. Secondo la procura, anche sulla base della denuncia di Vacchi, i due si sarebbero appropriati di oltre 900.000 euro nell’arco di 5 anni, effettuando trasferimenti bancari dai conti dell’imprenditore.