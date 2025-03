Bologna, sgominata banda di trafficanti di droga: agiva tra Italia e Olanda, i dettagli dell'operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 persone arrestate il bilancio di un’operazione internazionale contro il traffico di sostanze stupefacenti tra Italia e Olanda. L’indagine, condotta dalla Squadra mobile di Bologna, ha portato alla luce un’organizzazione criminale internazionale.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto inizio tra il 2019 e il 2020 e ha coinvolto un’associazione criminale già sospettata di reati fiscali e tributari. Durante le investigazioni, sono state intercettate comunicazioni criptate tramite la piattaforma “Sky Ecc”, grazie all’analisi tecnica del Servizio di polizia scientifica di Roma.

La piattaforma criptata

La piattaforma “Sky Ecc” permetteva uno scambio sicuro di file e messaggi tra utenti registrati in forma anonima. Le comunicazioni avvenivano tramite criptofonini con server dislocati in tutto il mondo, inclusi Paesi offshore come il Costarica, ma anche in Canada e Olanda.

Collaborazione internazionale

Un’operazione del 2021 condotta dalle autorità giudiziarie di Belgio e Olanda ha permesso di sequestrare chat criptate, grazie alla collaborazione di Europol ed Eurojust. Questo ha consentito ai Paesi membri di accedere ai dati cruciali per l’indagine.

Importazioni di droga

In pochi mesi, gli investigatori hanno documentato nove importazioni di cocaina per un totale di 41,5 chili, altrettante di marijuana per 76,5 chili, e una di 280 chilogrammi di hashish, con un valore di mercato stimato in oltre 5 milioni di euro.

Collaborazioni e arresti

L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, ha visto la collaborazione di uffici investigativi spagnoli e delle Squadre mobili di Rimini, Treviso e Verona, dove gli indagati sono stati arrestati.

Fonte foto: IPA