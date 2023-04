Bimba investita dalla madre e morta sul colpo a Napoli: la donna era senza patente e stava facendo pratica

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Nuovi dettagli rendono ancora più tragico l’incidente avvenuto a Casalnuovo. Nel tardo pomeriggio di sabato 22 aprile, una bambina di 7 anni era stata investita dall’auto guidata dalla madre ed era morta sul colpo. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, la donna non aveva la patente di guida e stava facendo pratica in un parcheggio a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Le indagini degli inquirenti

I nuovi particolari emersi dopo la tragedia avvenuta a Casalnuovo, rivelano come la madre di Aurora Napolitano, la bambina di 7 anni che ha perso la vita nell’incidente di sabato 22 aprile, fosse sprovvista di patente di guida.

Secondo le indagini, affidate ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castello di Cisterna e coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Nola, la donna si era recata insieme al compagno e alla figlia in un parcheggio di Casalnuovo proprio per fare pratica alla guida.

Fonte foto: Tuttocittà.it Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove è avvenuta la tragedia

La donna e il compagno, infatti, non sono residenti del comune, ma abitano a Ponticelli, nella periferia Est di Napoli. Per fare pratica con l’auto, avrebbero però scelto un posto isolato.

In base alle ricostruzioni, la donna di 33 anni si sarebbe messa al volante dell’auto all’interno del parcheggio, ma, invece della prima, avrebbe inserito la retromarcia e perso il controllo dell’auto, investendo e uccidendo per errore la figlia.

L’auto avrebbe colpito anche l’uomo, che non ha, però, riportato ferite.

La salma della bimba e il veicolo sono stati poi sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola. La posizione della donna, ancora sotto shock, è invece al vaglio degli inquirenti.

Inutili i soccorsi

La bambina si trovava proprio dietro l’automobile guidata dalla madre. La vettura, muovendosi in retromarcia, l’ha investita in pieno.

La corsa è stata breve, ma l’impatto è stato troppo forte. La bambina è morta sul colpo.

Per la bambina purtroppo non c’è stato nulla da fare: il tempestivo intervento dei sanitari del 118 si è rivelato vano.

Le prime ipotesi

Inizialmente, le prime ipotesi per la morte della bambina erano rivolte verso terzi. Era, infatti, iniziata a circolare la voce che a investire e uccidere Aurora fosse stata un’auto pirata.

Diversi testimoni avevano riferito ai militari di aver visto un’auto che era poi fuggita senza prestare soccorso.

I rilievi dei carabinieri, giunti sul posto poco dopo l’accaduto, hanno, però, rivelato una realtà peggiore: il terribile errore della madre, che aveva portato alla morte della bambina.