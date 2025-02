Serena Brancale risponde all'attacco di Morgan a Sanremo 2025: "Va’ scazz li rizz cu u cul". Cosa significa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Serena Brancale ha dato una risposta a dir poco colorita, in dialetto barese, alle critiche di Morgan sui brani di Sanremo 2025, invitando poi il cantautore a tradurla. L’artista, in gara con “Anema e core”, ha reagito così alle critiche dell’ex Bluvertigo, che aveva parlato di Festival privo di originalità e di canzoni orribili.

L’insulto di Serena Brancale a Morgan: che significa

Serena Brancale ha risposto a suo modo alla precisa domanda del giornalista Enrico Lucci, il quale le chiedeva un parere sull’esternazione di Morgan in merito al Festival di Sanremo 2025.

“Morgan, va’ scazz li rizz cu u cul” ha esclamato la cantante, sorprendendo i presenti. “Morgan traduci e ci sentiamo quando hai la traduzione sotto mano” ha aggiunto.

La frase, neanche a dirlo, è diventata immediatamente virale sulle piattaforme social, con l’arcano che è stato presto svelato. Letteralmente vuol dire “vai a schiacciare i ricci con il sedere”, e potrebbe essere interpretato come un “vai a lavorare”.

La critica di Morgan a Sanremo 2025

Morgan aveva affidato a Instagram il suo pensiero sull’ultima edizione del Festival di Sanremo, un’impressione a dir poco negativa. “Sanremo: mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia e zero autenticità” aveva scritto l’ex Bluvertigo.

“Le canzoni una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote e inesistenti” proseguiva il cantautore. “I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti”.

“Mia figlia di quattro anni che strimpella al toy piano a confronto di Sanremo è Stockhausen” aggiungeva, facendo riferimento a un famoso compositore tedesco.

Infine, Morgan salvava esclusivamente gli ospiti internazionali: “L’unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran”, aveva aggiunto.

La classifica finale di Sanremo 2025

Serena Brancale si è piazzata ventiquattresima nel Festival di Sanremo in cui ha trionfato Olly con “Balorda nostalgia”, seguito da Lucio Corsi (“Volevo essere un duro”) e Brunori Sas (“L’albero delle noci”). Quarto Fedez, quinto Simone Cristicchi.

Giorgia, sesta, si è commossa per il premio Tim e per l’ovazione del pubblico dell’Ariston che la voleva vincitrice. Lucio Corsi ha vinto il premio Sala Stampa, Cristicchi ha ottenuto sia il Premio della Critica che il Giancarlo Bigazzi, mentre Brunori Sas ha conquistato il Bardotti per il miglior testo.