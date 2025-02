Terremoto a Napoli di magnitudo 3.9, tremano i Campi Flegrei nel pomeriggio: le persone scendono in strada

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Trema ancora la Campania. Nel primo pomeriggio è stato registrato un terremoto a Napoli. La magnitudo è di 3.9 della scala Richter. L’evento sismico ha come epicentro i Campi Flegrei. Non ci sono feriti o danni a cose, ma le persone sono scese in strada per la paura.

Terremoto a Napoli

Nel primo pomeriggio di domenica 16 febbraio si è verificata una scossa di terremoto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg) riporta che l’ultima scossa, di magnitudo 3.9, si è verificata alle 15:30:02 nella zona dei Campi Flegrei.

La Sala Operativa INGV-OV di Napoli ha verificato i dati della scossa: le coordinate geografiche (lat, lon) sono 40.8100, 14.1060, mentre la profondità della scossa è di 2 km.

Scia di scosse dai Campi Flegrei

La scossa, più violenta delle altre, si va a sommare ai recenti movimenti dei Campi Flegrei e alla scia iniziata nella giornata di sabato 15 febbraio.

Verso le 17:00 infatti è stata segnalata una scossa di magnitudo 2.4. Nella giornata di domenica invece, prima dell’evento più forte di 3.9, sono state registrate altre due scosse. Una alle 03:53:09 del mattino, con magnitudo 2.1, l’altra alle 04:30:10 con magnitudo 2.2 In entrambi i casi l’epicentro sono stati i Campi Flegrei.

Nelle vicinanze del terremoto in Campania, come segnalato dall’Ingv, ci sono le città di:

4 Km a S di Pozzuoli (81661 abitanti)

12 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)

13 Km a W di Napoli (974074 abitanti)

16 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)

19 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)

20 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)

20 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)

21 Km a W di Portici (55274 abitanti)

21 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)

22 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)

27 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)

34 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)

35 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)

Persone in strada

La forte scossa, percepita anche a molti chilometri di distanza, ha spinto le persone in strada. A Pozzuoli e nei quartieri Fuorigrotta e Bagnoli, per esempio, diverse persone spaventate sono uscite di casa.

Al momento si registrano diverse chiamate di allarme al numero 115 dei vigili del fuoco, ma non sono stati confermati danni a cose o persone.

Sono in corso verifiche da parte della Protezione Civile.