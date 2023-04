Morta una delle donne investite sulle strisce a Tortoreto: ferita l'amica che era con lei, arrestato un uomo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È stato arresto l’uomo che sarebbe ritenuto responsabile della morte di una 56enne a Tortoreto, in provincia di Teramo, investita da un furgoncino mentre attraversava le strisce pedonali in compagnia di un’amica. L’uomo, 40 anni, è accusato di omicidio stradale.

La festa per le dimissioni e l’incidente

A perdere la vita nella tarda serata di martedì 18 aprile 2023 è stata la 56enne Roberta Fiano. La donna è stata investita da un furgone mentre stava attraversando la strada sul lungomare di Tortoreto dopo essere uscita da un ristorante.

Secondo quanto riferito dai media locali sembra che la 56enne fosse andata a cena con familiari e amici per festeggiare le recenti dimissioni dall’ospedale. Ma una volta uscita dal locale, all’altezza dell’hotel Costa Verde, su Lungomare Sirena, il tragico incidente. Un furgone l’ha centrata in pieno mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in compagnia di un’amica e per lei, purtroppo, le ferite riportate nell’impatto sono state troppo gravi.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sul posto sono immediatamente accorsi gli uomini del 118, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. L’altra donna, invece, è stata trasportata in ospedale dove l’è stato diagnosticato un trauma cranico e diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Arrestato conducente del furgone

Nella notte è quindi scattato l’arresto per l’uomo che si trovava alla guida del furgone. Si tratta di un 40enne di Alba Adriatica, fermato già dopo il sinistro avvenuto a Tortoreto.

L’uomo, secondo quanto si apprende, è risultato positivo all’alcoltest ed è stato accusato di omicidio stradale dai carabinieri.

L’uomo è stato quindi posto agli arresti domiciliari, ma le accuse a suo carico sono pesantissime. Sin da subito, infatti, i carabinieri lo hanno fermato e portato nella più vicina stazione dell’Arma dove è partito l’iter di analisi della dinamica dell’incidente.

Avvenuto in una zona 30, ovvero una porzione di Tortoreto dove di recente il limite massimo di velocità era stato portato a 30 km/h, sembra che l’uomo stesse sfrecciando a velocità sostenuta col suo furgone nel lungomare. A confermare questa ipotesi anche le immagini di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso la corsa del mezzo. La morte della donna e la positività all’alcoltest hanno dunque aggravato ancor di più la sua posizione.