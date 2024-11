La preside Tina Gesmundo del liceo Salvemini di Bari denuncia politici e preti: le "telefonate di pressione"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Hanno fatto il giro del web le parole pronunciate da Tina Gesmundo, preside del liceo Salvemini di Bari, in occasione di un Open Day, le giornate organizzate dagli istituti scolastici per presentarsi ai genitori in vista delle future iscrizioni a scuola dei loro figli.

Il discorso di Tina Gesmundo all’Open Day del liceo Salvemini di Bari

Tina Gesmundo ha incontrato i genitori all’Open Day organizzato nella giornata di domenica 17 novembre. In un lungo discorso, la preside del liceo Salvemini di Bari, sulla crisi dei giovani, ha chiarito ai genitori che “non c’entrano i social, c’entrate voi che sovrapponete i vostri desiderata alle vite dei vostri figli, educate a coltivare solo il mito del successo e del denaro, e quando sarete vecchi vi abbandoneranno in una casa di cura”.

La dirigente scolastica ha aggiunto: “Non c’è bisogno che Crepet o Galimberti ci dicano che i genitori stiano troppo affidando alla scuola una loro incapacità educativa, lo si vede dai fatti di violenza di tutti i giorni”.

Fonte foto: ANSA

Nel discorso pronunciato da Tina Gesmundo è stato citato anche Paolo Crepet.

L’attacco di Tina Gesmundo alla “Bari bene”, ai politici e ai preti

Al Corriere della Sera, Tina Gesmundo ha sferrato un attacco alla “Bari bene“: “I figli della Bari bene vengono con l’idea che chi si iscrive al corso Cambridge possa fare i viaggi d’istruzione, cosa che io non consento. Non possiamo pensare di fare le crociere o esperienze all’estero se nella stessa classe ci sono ragazzi che arrivano da famiglie con problemi a pagare le bollette”.

Sulle raccomandazioni dei politici, la preside del liceo Salvemini di Bari ha detto: “Sì è vero, ma non si parla di raccomandazione sulla valutazione finale. Mi contattano per agevolare i ragazzi in fase di iscrizione al Salvemini. C’è chi chiede una corsia preferenziale per avere i colloqui con me. Mi ha scritto un assessore regionale su WhatsApp per annunciarmi l’arrivo di una mamma. Si manda una mail e ci incontriamo, nessuno attende più di una settimana”.

Nel mirino di Tina Gesmundo ci sono finiti anche i preti. A La Repubblica ha spiegato: “Ho detto anche che mi hanno chiamato alcuni preti, per le raccomandazioni”.

Eduscopio 2024, il Salvemini è il miglior liceo scientifico nella città di Bari

In base ai dati di Eduscopio 2024, il liceo Salvemini risulta essere il miglior liceo scientifico in città a Bari. Meglio, nella provincia barese, ha fatto solo il liceo Da Vinci-Majorana, a Mola di Bari.

Al Corriere della Sera, Tina Gesmundo ha detto: “Non so se siamo la scuola migliore di Bari. Però siamo certamente una scuola onesta, non vendo il detersivo. Il valore della scuola è figlia del lavoro dei docenti e anche mio che vivo qui dentro dalla mattina alla sera”.