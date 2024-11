Camion sull'autostrada A4 schiacciano un furgoncino, donna morta nell'incidente a Vigonza vicino Padova

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sull’autostrada A4 in direzione Milano. Una donna è infatti morta in un incidente avvenuto su un tratto nel territorio di Vigonza, in provincia di Padova, tra l’area di servizio Arino Ovest e Padova Est. La vittima si trovava alla guida di un furgoncino che è rimasto schiacciato tra due camion.

Morta una donna nell’incidente sull’A4 a Vigonza (Padova)

Il drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 19 novembre, intorno alle ore 9. Lo riporta Ansa.

Nell’incidente, un tamponamento multiplo, sono rimaste ferite anche due persone: la passeggera a bordo del furgone dove si trovava la vittima e il conducente di uno dei tir coinvolti nell’impatto.

Il tamponamento ha avuto luogo sull'autostrada A4 nel territorio di Vigonza, in provincia di Padova

È rimasto illeso, invece, il guidatore dell’altro mezzo pesante, un’autocisterna senza carico.

I soccorsi

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi sanitari con ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118. Sfortunatamente, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Con loro, anche i vigili del fuoco con l’autogrù e il personale Cav (Concessioni Autostradali Venete).

La Polizia stradale di Mestre ha eseguito tutti i rilievi del caso. Spetterà agli agenti, ora, ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Il tratto dell’A4 interessato dall’incidente è stato parzialmente chiuso, in modo da permettere le operazioni di soccorso. Gli interventi hanno causato notevoli rallentamenti, soprattutto in direzione Milano.

L’incidente a Roma tra volanti della polizia

Nelle prime ore di lunedì 18 novembre un altro tragico incidente stradale, stavolta cittadino, è avvenuto a Roma, in zona Monte Mario.

Uno scontro in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani, ha infatti coinvolto due volanti della Polizia di Stato.

Nello schianto è morto uno degli agenti di polizia che si trovavano a bordo delle auto. La vittima si chiamava Amar Kudin, aveva 32 anni e lavorava al commissariato di Primavalle.