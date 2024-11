Morto nello scontro a Roma tra volanti della polizia, la vittima è un agente di 32 anni: feriti due colleghi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico schianto nella notte a Roma, morto un poliziotto. Un agente di 32 anni è deceduto in un incidente stradale che ha coinvolto due volanti della polizia nel quartiere di Monte Mario. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro, in cui sono rimasti feriti altri due colleghi.

Incidente tra due volanti della polizia a Roma

L’incidente è avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 18 novembre, a Roma, in zona Monte Mario.

Secondo quanto riporta Ansa, attorno alle 5 c’è stato uno scontro in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani, che ha coinvolto due volanti della Polizia di Stato.

Morto un agente di polizia di 32 anni

Nello schianto è morto uno degli agenti di polizia che si trovavano a bordo delle auto.

La vittima si chiamava Amar Kudin, aveva 32 anni e lavorava al commissariato di Primavalle. Inutili i soccorsi, il poliziotto sarebbe deceduto praticamente sul colpo.

Nello scontro sono rimasti feriti altri due colleghi e una terza persona, fermata in precedenza dagli agenti.

Stando alle prime informazioni si tratterebbe dei due agenti, un uomo e una donna, che erano alla guida delle vetture.

I feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale Santo Spirito il primo e al San Camillo la seconda. Il fermato è stato invece portato al San Filippo Neri.

La dinamica dell’incidente

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Monte Mario, intervenuta sul posto per i rilievi e per la viabilità.

Secondo quanto riporta Adnkronos, a scontrarsi sono state un’auto del distretto Primavalle che stava portando un fermato in questura e un’altra che stava andando a fare un intervento per una rissa.

In seguito all’incidente la polizia locale ha chiuso al traffico viale dei Monfortani, tra Acquedotto del Peschiera e Trionfale in direzione Torrevecchia, e via dell’Acquedotto del Peschiera tra viale dei Monfortani e via della Pineta Sacchetti direzione centro.