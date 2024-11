Amar Kudin poliziotto morto a Roma nell'incidente tra volanti: era di Treviso, giocava con le Fiamme Oro Rugby

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si chiamava Amar Kudin il poliziotto di 32 anni morto nell’incidente tra due volanti avvenuto nella notte di lunedì 18 novembre a Roma. Trevigiano, lavorava al commissariato di Primavalle e giocava a rugby. Nello scontro sono rimasti feriti altri due colleghi e una terza persona.

Il tragico incidente stradale è avvenuto attorno alle 5 di lunedì 18 novembre a Roma, in zona Monte Mario.

Due volanti della polizia si sono scontrate in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani.

Nello schianto è morto un poliziotto, mentre sono rimasti feriti altri due colleghi e una terza persona.

Chi era Amar Kudin

Il poliziotto morto nell’incidente si chiamava Amar Kudin. Trentadue anni, lavorava al commissariato di Primavalle, in servizio nel reparto volanti.

Nato in Croazia, in giovane età si era trasferito con la famiglia in Italia, a Treviso.

“Era originario di Treviso e faceva parte delle Fiamme Oro rugby. Passato ai servizi operativi in estate, aveva deciso di restare a Primavalle dove prestava servizio nel quarto turno volanti”, dice al Corriere della Sera Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

Giocava a rugby

Al lavoro in divisa Amar Kudin affiancava la passione per il rugby: giocava come tallonatore con il Civitavecchia Rugby, nel campionato di serie A.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Treviso, Kudin aveva militato in diverse squadre: prima il Rugby San Dona, poi Benetton Rugby, Rugby Paese, Marchiol Mogliano e Fiamme Oro Rugby.

Lo scorso agosto era passato al Civitavecchia Rugby. In passato aveva fatto parte della Nazionale under 20.