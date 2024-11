Cadavere di un uomo trovato a Caltanissetta in una casa, ferite alla testa: non si esclude l'omicidio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia a Caltanissetta. Un uomo è stato trovato morto nella propria abitazione con ferite alla testa, gli investigatori non escludono che possa trattarsi di un omicidio.

Ritrovato cadavere a Caltanissetta

Nella mattinata del 21 novembre il cadavere di un uomo di 70 anni è stato ritrovato nell’abitazione in cui viveva alla periferia est di Caltanissetta, in via Lunetta.

L’anziano, di cui non si conoscono le generalità, abitava nella casa in cui è stato ritrovato il suo cadavere assieme ad alcuni familiari.

Sul corpo della vittima sono state rinvenute profonde ferite alla testa, come riportato dall’agenzia di stampa Ansa. Un dettaglio che ha fatto intervenire immediatamente le autorità.

L’arrivo dei soccorsi e della polizia

All’abitazione di Caltanissetta dove è stato ritrovato il cadavere del 70enne, sono arrivati a pochi minuti dal rinvenimento del corpo, i soccorsi del 118. I sanitari hanno però constatato la presenza delle ferite alla testa e hanno chiesto l’intervento della polizia.

Sono quindi arrivate le volanti delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente iniziato le indagini per chiarire la dinamica di quanto fosse accaduto in via Lunetta.

In seguito sono giunti sul posto anche il medico legale e la polizia scientifica, che hanno iniziato i rilevamenti del caso, congelando, come si dice in gergo, la scena in modo che non potesse essere modificata.

Le indagini sul caso di Caltanissetta

A farsi carico dell’indagine è stata la squadra mobile della polizia di Stato di Caltanissetta, che è intervenuta per prima sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere del 70enne.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, che ha per prima diffuso la notizia del ritrovamento del corpo, gli investigatori al momento non escluderebbero nessuna pista, inclusa quella dell’omicidio.

Al momento le indagini si concentrano soprattutto sui colpi alla testa subiti dall’uomo, che avrebbero causato le ferite rinvenute nelle fasi di primo soccorso da parte dei medici del 118. Non ci sono però ancora soggetti indagati per il possibile reato.