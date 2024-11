Scontro tra Lilli Gruber e Marco Travaglio a Otto e mezzo su La7, scintille sul patriarcato: "Siamo permalosi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Volano scintille tra Lilli Gruber e Marco Travaglio nell’ultima puntata di Otto e Mezzo su La7. Ad accendere lo scontro il tema del patriarcato, di cui si è parlato nel corso della trasmissione anche con gli altri ospiti in studio, Massimo Giannini, Italo Bocchino e Cecilia Pellizzari, e l’accenno di una “lista” da parte della conduttrice.

Scontro tra Lilli Gruber e Marco Travaglio a Otto e Mezzo

Lo scontro è andato in scena nella puntata di ieri, martedì 19 novembre, di Otto e Mezzo, il talk condotto da Lilli Gruber su La7.

Nel corso del dibattito con gli ospiti, la conduttrice si è rivolta a Marco Travaglio accennando ad una “lista” di giornalisti che sminuirebbero il patriarcato.

Fonte foto: ANSA

Una lista di cui farebbe parte il direttore del Fatto Quotidiano, come peraltro anche uno degli altri ospiti, l’ex parlamentare Italo Bocchino.

Gruber e la lista sul patriarcato

“Guarda che sei anche tu nella lista di quelli che come Bocchino e Cacciari dicono che il patriarcato non c’è più”, dice Gruber a Travaglio, mentre lui chiede: “Ero già in quella dei putiniani, ora in quale altra lista mi avete messo?”.

E Bocchino interviene con una battuta: “È la prima volta che sono in una lista con Travaglio”.

“Si fa una certa confusione tra paternalismo, patriarcato e maschilismo, sono cose diverse”, dice Travaglio, e Gruber subito replica: “No no non si fa nessuna confusione, è chiarissima la differenza”.

Gruber a Travaglio: “Siamo permalosi”

“Comunque saremo ancora liberi di dire quello che pensiamo, siamo invitati qua per questo”, aggiunge Marco Travaglio.

“Perché vi sembra di non essere liberi?”, chiede la conduttrice. “No perché ho sentito parlare di liste” replica il giornalista.

“Siamo anche molto permalosi“, dice quindi Lilli Gruber, che poi passa a un altro argomento, quello della guerra tra Russia e Ucraina.