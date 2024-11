Incidente a Bedizzole vicino Brescia: 61enne positivo all'alcol test travolge pedone e lo uccide, poi scappa

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Bedizzole, in provincia di Brescia, dove un 29enne è morto in ospedale dopo essere stato travolto da un’auto che in seguito all’incidente non si è fermata per prestare soccorso. Il conducente, un uomo di 61 anni, è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine ed è risultato positivo all’alcol test.

Incidente a Bedizzole in provincia di Brescia: morto un 29enne

Il drammatico episodio è avvenuto nella serata di venerdì 15 novembre tra i comuni di Bedizzole e Nuvolera, tra via Brescia e via Valtenesi.

Una volta sul posto, il personale del 118 ha soccorso il 29enne, che è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Brescia. Lo riporta il sito de Il Giornale di Brescia.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà L’incidente è avvenuto tra via Brescia e via Valtenesi, tra i comuni di Bedizzole e Nuvolera nel Bresciano

Il ragazzo, in condizioni gravissime, è morto alcune ore dopo. Si trattava di un 29enne di origini sudamericane.

Il conducente positivo all’alcol test

Dopo l’accaduto i Carabinieri della compagnia di Desenzano hanno individuato il 61enne alla guida del mezzo che ha provocato la morte del giovane.

L’uomo è risultato positivo all’alcol test.

Attualmente è indagato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.

Un altro incidente a Roma causato dall’alcol

Lo scorso mercoledì 6 novembre tre vigili urbani sono stati investiti in via Tiburtina, a Roma, da un’auto guidata da un carabiniere del Ros poi risultato positivo all’alcol test.

Le persone travolte sono due donne e un uomo di 25 anni, quest’ultimo trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo.

A uno degli agenti della polizia locale, ferito gravemente, è stata amputata una gamba.