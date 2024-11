Classifica Eduscopio 2024 sulle migliori scuole superiori d'Italia: quali sono quelle col punteggio più alto

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Come ogni anno – dal 2014 – la Fondazione Agnelli ha pubblicato la classifica Eduscopio 2024 sulle migliori scuole superiori d’Italia, dai licei agli istituti professionali. L’obiettivo è aiutare gli studenti e le loro famiglie a scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze dopo la terza media. Ecco quindi le migliori scuole superiori d’Italia secondo la ricerca.

Come funziona Eduscopio

Eduscopio è diventato un punto di riferimento per famiglie e studenti.

Per l’edizione 2024-25 sono stati analizzato i dati di oltre 1,3 milioni di diplomati in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2018-19, 2020-21, 2021-22) in poco più di 8 mila indirizzi di studio nelle scuole superiori statali e paritarie.

Fonte foto: ANSA Il Mercalli di Napoli, tra le migliori scuole della città nel 2023

La comparazione tra gli istituti viene effettuata direttamente dall’utente, che come prima cosa inserisce il luogo di domicilio e l‘indirizzo di studi di interesse (dal Classico agli istituti tecnici), aggiungendo anche la disponibilità a spostarsi in termini di distanze rispetto alla città in cui si vive (si può scegliere di spuntare le caselle “entro i 10”, “20” o “30 chilometri”).

Dopodiché, il sistema restituirà le scuole che corrispondono a questi filtri, evidenziando 4 parametri:

indice FGA: è un indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala da 0 a 100, dando un peso pari al 50% a ognuno dei due indicatori;

è un indice che mette insieme la e i normalizzati in una scala da 0 a 100, dando un peso pari al 50% a ognuno dei due indicatori; media dei voti: è un indice normalizzato per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti, che ci dice qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola

è un indice normalizzato per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea e degli esami sostenuti, che ci dice qual è la media dei ottenuti dagli studenti della scuola crediti ottenuti: è un indice normalizzato per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea, che ci dice quanti crediti universitari sono stati ottenuti dagli studenti della scuola in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso;

è un indice normalizzato per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea, che ci dice quanti sono stati ottenuti dagli studenti della scuola in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso; % diplomati in regola: è un indicatore che ci dice quanto studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto il diploma 5 anni dopo, senza bocciature. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.

Si può anche cliccare sulle scuole mostrate dalla ricerca per una pagina più completa e accurata, che spiega anche quale università abbiano scelto i diplomati dell’istituto.

Per i diplomati dei licei artistici sono a disposizione sono i dati sui percorsi universitari, e non quelli sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti.

Le migliori scuole di Milano

Il miglior liceo classico

Sacro Cuore

Il miglior liceo scientifico

Alessandro Volta

Il miglior liceo scientifico-scienze applicate

Istituto comunità ebraica

Il miglior liceo linguistico

Civica Manzoni

Il miglior liceo Scienze umane

Istituto Maria Ausiliatrice

Il miglior liceo Scienze umane-Economico sociale

Virgilio

Il miglior liceo artistico

Sacro Cuore

Il miglior istituto tecnico-economico

Alessandro Manzoni

Il miglior istituto tecnico-tecnologico

Luigi Galvani

Le migliori scuole di Roma

Il miglior liceo classico

Ennio Quirino Visconti

Il miglior liceo scientifico

Augusto Righi

Il miglior liceo scientifico-scienze applicate

Antonio Labriola

Il miglior liceo linguistico

Edoardo Amaldi

Il miglior liceo Scienze umane

Margherita di Savoia

Il miglior liceo Scienze umane-economico sociale

Leonardo Da Vinci

Il miglior liceo artistico

Sant’Orsola

Il miglior istituto tecnico-economico

Cristoforo Colombo

Il miglior istituto tecnico-tecnologico

Boaga

Le migliori scuole di Torino

Il miglior liceo classico

Vincenzo Gioberti

Il miglior liceo scientifico

Altiero Spinelli

Il miglior liceo scientifico-scienze applicate

Altiero Spinelli

Il miglior liceo linguistico

Altiero Spinelli

Il miglior liceo Scienze umane

Domenico Berti

Il miglior liceo Scienze umane-economico sociale

Domenico Berti

Il miglior liceo artistico

Renato Cottini

Il miglior istituto tecnico-economico

Bosso – Monti

Il miglior istituto tecnico-tecnologico

Santorre di Santarosa

Le migliori scuole di Bologna

Il miglior liceo classico

Luigi Galvani

Il miglior liceo scientifico

Niccolò Copernico

Il miglior liceo scientifico-scienze applicate

Enrico Fermi

Il miglior liceo linguistico

Niccolò Copernico

Il miglior liceo Scienze umane

Albert Bruce Sabin

Il miglior liceo Scienze umane-economico sociale

Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno

Il miglior liceo artistico

Francesco Arcangeli

Il miglior istituto tecnico-economico

Crescenzi-Pacinotti-Sirani

Il miglior istituto tecnico-tecnologico

Arrigo Serpieri

Le migliori scuole di Firenze

Il miglior liceo classico

Galileo Galilei

Il miglior liceo scientifico

Niccolò Machiavelli

Il miglior liceo scientifico-scienze applicate

Leonardo Da Vinci

Il miglior liceo linguistico

Niccolò Machiavelli

Il miglior liceo Scienze umane

Giovanni Pascoli

Il miglior liceo Scienze umane-economico sociale

Niccolò Machiavelli

Il miglior liceo artistico

Alberti-Dante

Il miglior istituto tecnico-economico

Russell-Newton

Il miglior istituto tecnico-tecnologico

Morante-Ginori Conti

Le migliori scuole di Napoli

Il miglior liceo classico

Convitto Vittorio Emanuele II

Il miglior liceo scientifico

Convitto Vittorio Emanuele II

Il miglior liceo scientifico-scienze applicate

Eleonora Pimentel Fonseca

Il miglior liceo linguistico

Eleonora Pimentel Fonseca

Il miglior liceo Scienze umane

Don Lorenzo Milani

Il miglior liceo Scienze umane-economico sociale

Comenio

Il miglior liceo artistico

Suor Orsola Benincasa

Il miglior istituto tecnico-economico

Francesco Saverio Nitti

Il miglior istituto tecnico-tecnologico

Della Porta-Porzio