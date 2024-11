Andrea Prato investito sulle strisce a Sassari, l'ex assessore della Sardegna è ricoverato in rianimazione

In apprensione. Mercoledì 20 novembre Andrea Prato, ex assessore della Regione Sardegna, è stato investito in viale Mancini a Sassari mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’uomo è ricoverato in Rianimazione dopo l’incidente.

Chi ha investito Andrea Prato sulle strisce a Sassari

Andrea Prato, secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe stato investito da una Fiat Panda intorno alle ore 9:30 di mercoledì 20 novembre, in viale Mancini, davanti ai giardini pubblici.

Alla guida dell’auto ci sarebbe stato un uomo di 87 anni, che l’avrebbe scaraventato a pochi metri di distanza.

Fonte foto: IPA Andrea Prato, in uno scatto del 2010

Sul posto, oltre ai sanitari, anche gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La corsa in ospedale e il ricovero in rianimazione

All’arrivo dell’ambulanza, il personale del 118 avrebbe trovato Prato in stato di incoscienza.

Immediata la corsa all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove Andrea Prato è stato ricoverato: si trova nel reparto di Rianimazione.

Chi è Andrea Prato

Andrea Prato è nato a Cosenza il 6 dicembre 1964.

Si è laureato in Giurisprudenza a Sassari e collabora con l’università sulle tematiche del Diritto dell’ambiente, scegliendo poi il suo definitivo indirizzo in ambito agroalimentare.

Dal 1989 è consulente di direzione aziendale in diverse industrie produttive.

Nel 2000 svolge l’attività imprenditoriale in proprio, con esperienze in Italia e all’estero: diventa socio di Amalattea e fonda il Gruppo alimentare sardo.

Dal 2006 concentra tutte le sue forze sul Progetto capra, coordina il tavolo regionale dell’agro-industria e fa parte del direttivo nazionale della CDO agroalimentare.

Dal 2009 al 2011 diventa assessore dell’Agricoltura della Regione Sardegna, con la giunta Cappellacci.

Attualmente è direttore generale della Rete Albatros, studio di consulenza per pubbliche amministrazioni e imprese, esteso in tutta Italia e molto attivo nei settori della finanza e della transizione energetica.