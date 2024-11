Sparatoria a Bellano sulla statale 36 verso Lecco, polizia insegue i ladri dopo la rapina: un ferito è grave

Un inseguimento culminato in una sparatoria ha trasformato la Statale 36 in un teatro da Far West. I fatti si sono svolti all’altezza di Bellano (Lecco) intorno alle ore 10:30 di mercoledì 20 novembre, quando alcuni malviventi, autori di una rapina in una filiale bancaria all’interno di un centro commerciale a Castione Andevenno, sono stati intercettati lungo la superstrada in fuga verso Lecco.

Sparatoria sulla Statale 36 a Bellano (Lecco)

Le forze dell’ordine, in particolare pattuglie dei carabinieri e della polizia stradale, hanno ingaggiato un inseguimento all’altezza dello svincolo di Bellano.

Proprio qui, vicino alla sede della Polizia Stradale, è avvenuto il drammatico epilogo: i ladri, a bordo di un furgone, avrebbero aperto il fuoco, costringendo gli agenti a rispondere con colpi d’arma da fuoco.

Come riporta Ansa, uno dei rapinatori è stato ferito gravemente e soccorso dal personale sanitario giunto prontamente sul posto con un’automedica e un’ambulanza del Soccorso Bellanese.

L’uomo, le cui generalità non sono ancora note, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco con lesioni al torace e all’addome.

Le indagini: si cercano altri possibili complici

Le indagini sono in corso per ricostruire i dettagli dell’accaduto.

Al momento, il furgone dei malviventi è stato abbandonato sulla scena, e gli inquirenti stanno cercando di accertare se vi siano altri complici ancora in fuga.

La situazione è monitorata costantemente dalle autorità, che invitano i cittadini a evitare la zona in cui è avvenuta la sparatoria.

Lunghe code e disagi in provincia di Lecco

Le operazioni di polizia hanno causato disagi significativi alla viabilità della provincia lombarda: lo svincolo di Bellano è stato chiuso, creando lunghe code in direzione sud.

Solo una corsia della Statale è stata riaperta dopo le 11, mentre l’ingresso e l’uscita di Bellano restano inaccessibili.