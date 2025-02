Lucio Corsi e il retroscena di Carlo Verdone sul suo Sanremo: "Nel vero finale di 'Vita da Carlo' lui vince"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lucio Corsi, secondo a Sanremo 2025, ha ricevuto un video messaggio da parte di Carlo Verdone durante l’intervista a “Che tempo che fa” con Fabio Fazio, con l’attore che ha svelato un retroscena “profetico”. Nel caso in cui il cantautore fosse arrivato primo al posto di Olly, Verdone avrebbe diffuso il vero finale di “Vita da Carlo 3”, nel quale era proprio Lucio Corsi a vincere il Festival.

Lucio Corsi vince Sanremo nella serie di Carlo Verdone

Rivelazione assoluta del Festival di Sanremo 2025, Lucio Corsi è stato ospite di “Che tempo che fa” e di un entusiasta Fabio Fazio, il quale ha ammesso di essere stato “folgorato” dalla sua partecipazione alla kermesse.

Durante la trasmissione, il conduttore ha voluto fare una sorpresa a Corsi, facendogli vedere un video messaggio inviato da Carlo Verdone per complimentarsi con lui, dopo averlo avuto come attore nella serie “Vita da Carlo 3”, in cui si metteva in scena un Festival del quale l’attore e regista romano era il direttore artistico.

“Avrei preferito che Lucio fosse arrivato primo” ha detto Verdone. “Ero pronto a postare immediatamente il vero finale della serie, in cui era proprio Lucio Corsi a vincere il mio Sanremo” ha raccontato.

Lucio Corsi e la cover con Topo Gigio

Lucio Corsi sarà ricordato anche per l’indimenticabile duetto con Topo Gigio, qualcosa che sul palco dell’Ariston non si era mai visto.

“Per me non era affatto una gag, ma un ragionamento inerente la musica” ha spiegato a Fazio. “Il primo che ha dato la voce a Gigio è stato Modugno, in qualche modo è come se avesse incontrato di nuovo quella canzone lì”.

Corsi ha spiegato inoltre che la sua musica preferita è quella “che mi porta da qualche altra parte rispetto alla realtà, quindi un personaggio di fantasia era perfetto”.

“Mi sono appassionato inoltre della tv degli anni Settanta: la Carrà, i monologhi di Benigni, tempi in cui i televisori erano più larghi e spessi, e forse c’era più spazio per la fantasia. Oggi sono sempre più piatte, ma si spera di riuscire comunque a metterci dentro un po’ di fantasia” ha concluso.

La presunta arrabbiatura con Carlo Conti

La performance di Topo Gigio all’Ariston ha portato inevitabilmente tanto entusiasmo. Al termine dell’esibizione, tutte le attenzioni sono state rivolte all’amato pupazzo, con Mahmood che gli ha chiesto un selfie e Carlo Conti che è sembrato in qualche modo ignorare Lucio Corsi.

Il siparietto avrebbe provocato un’arrabbiatura al cantautore, almeno secondo Selvaggia Lucarelli, la quale ha visto un Lucio Corsi contrariato per la “trasformazione in una gag” dell’esibizione.

Una polemica che è stata presto smentita dallo stesso Corsi: “Non ero arrabbiato, eravamo tutti cotti. Tutti distrutti dalla tensione di questi giorni. Sanremo è stato un turbine, però mi sono anche divertito”.