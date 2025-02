Topo Gigio canta a Sanremo 2025 con Lucio Corsi: chi è l'inventrice Maria Perego e quando l'ha creato

A Sanremo 2025, il Festival accoglie un’icona senza tempo: Topo Gigio. Il celebre pupazzo creato da Maria Perego nel 1959 torna sul palco dell’Ariston grazie a Lucio Corsi, che lo ha voluto con sé per la serata delle cover. Un incontro tra passato e presente che celebra la musica e il talento di un personaggio che ha segnato la storia della televisione italiana.

Topo Gigio a Sanremo 2025 con Lucio Corsi

L’outsider di Sanremo 2025, Lucio Corsi ha deciso di portare sul palco dell’Ariston una delle figure più amate dal pubblico italiano: Topo Gigio. Il pupazzo canterà con lui Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, brano iconico della musica italiana.

Corsi ha spiegato la scelta in un’intervista al podcast Pezzi: “Di questo duetto vado molto fiero. Per me non è una gag, è qualcosa di profondo. Topo Gigio esordì proprio con la voce di Modugno, quindi è come se tornasse a incontrare la sua canzone”.

Fonte foto: IPA

Il conduttore di Sanremo 2025, Carlo Conti, con Topo Gigio

Inoltre, il cantautore toscano ha aggiunto: “Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, come tagliare i fili di chi vorrebbe farti muovere a suo piacimento”. Un’affermazione che sottolinea il significato simbolico della performance.

Chi è Maria Perego

Maria Perego, nata nel 1923 e scomparsa nel 2019, è stata una delle più importanti creatrici di personaggi televisivi in Italia. Nel 1959, insieme al marito Federico Caldura e al regista Guido Stagnaro, diede vita a Topo Gigio.

L’idea era innovativa: un pupazzo antropomorfo, animato su fondo nero, che interagiva con gli esseri umani in modo sorprendentemente naturale. Il personaggio divenne presto un fenomeno culturale, apparendo in programmi come Canzonissima, lo Zecchino d’Oro e persino nel celebre Ed Sullivan Show negli Stati Uniti.

Maria Perego definiva Topo Gigio “il ritratto del candore, della fiducia in un mondo flagellato dai pericoli, dalla satira e dalle paure”. E forse è proprio questa sua genuinità a renderlo ancora oggi così amato.

Topo Gigio: un’icona senza tempo

Topo Gigio non è solo un personaggio televisivo, ma un simbolo della cultura pop italiana. Alto circa 20 cm, con le sue grandi orecchie tonde, il sorriso ingenuo e la voce inconfondibile di Leo Valli, ha conquistato generazioni di spettatori.

Nella sua lunga carriera, ha affiancato Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Maria Teresa Ruta, Antonella Clerici e persino Frank Sinatra e Louis Armstrong. La sua fama si è estesa a livello internazionale, portandolo a diventare protagonista di serie tv, film d’animazione e campagne pubblicitarie.