Situazione all'aeroporto di Catania oggi dopo l'eruzione dell'Etna: ok alle partenze, restrizioni agli arrivi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Continuano i disagi per i passeggeri all’aeroporto di Catania: a causa dell’eruzione dell’Etna e della conseguente emissione di ceneri vulcaniche, lo spazio aereo è stato chiuso nella giornata di ieri. La società che gestisce lo scalo catanese ha comunicato, per la giornata del 17 febbraio, il ripristino dei voli in partenza. Permangono però limitazioni ai velivoli in arrivo.

L’aggiornamento dell’aeroporto di Catania

Nella giornata di ieri, l’aeroporto di Catania, tramite il proprio profilo Facebook ufficiale, aveva comunicato l’interruzione di tutte le attività di volo sia in partenza che in arrivo, a seguito dell’eruzione dell’Etna.

Mediante lo stesso canale, poi, l’aeroporto ha aggiornato i passeggeri sulla situazione odierna.

Per la giornata del 17 febbraio, le attività di volo in partenza sono state riattivate senza alcuna restrizione.

Permangono però alcune restrizioni sui voli in arrivo, che sono stati ripristinati solo parzialmente.

Secondo quanto comunicato da SAC, la società che gestisce l’aeroporto catanese, il settore B1 dello spazio aereo resterà chiuso fino alle ore 15. I restanti spazi aerei precedentemente chiusi, invece, sono stati riaperti al traffico dei velivoli.

SAC ha inoltre invitato i passeggeri a “non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo”. Diverse compagnie aeree, come Lufthansa e Easyjet, hanno infatti cancellato i propri voli.

Più di trenta voli dirottati al Falcone Borsellino di Palermo

Numerosi i disagi provocati ai passeggeri a partire dalla giornata di ieri a causa dell’intensa attività eruttiva dell’Etna.

Si contano almeno 32 voli che avrebbero dovuto atterrare all’aeroporto di Catania ma che, a causa delle condizioni avverse, sono stati deviati all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

L’eruzione del vulcano, infatti, è stata accompagnata dall’emissione di ceneri, con conseguenti problematiche per il traffico aereo.

Le conseguenze sul trasporto pubblico

Per agevolare i passeggeri i cui voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Catania allo scalo palermitano, sono stati predisposti degli autobus deputati al trasferimento dei viaggiatori presso il Falcone Borsellino.

Un servizio che ha avuto conseguenze sul traffico e sul trasporto urbano a Palermo.

L’attività eruttiva dell’Etna, nel frattempo, prosegue.