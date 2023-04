Donna in bici morta investita da una betoniera a Milano: aveva 39 anni, autista sotto shock. Indagini in corso

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Investita da una betoniera mentre era in bici. È morta così, nel centro di Milano, una donna di 39 anni. L’incidente è avvenuto in zona Tribunale, all’incrocio fra corso di Porta Vittoria e via Sforza.

Ciclista investita a Milano

Il luogo è stato immediatamente raggiunto dagli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Al loro arrivo la ciclista si trovava ancora fra le ruote del mezzo pesante.

Sul posto gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica. Dalle prime informazioni disponibili pare che la betoniera stesse procedendo in direzione piazza Cavour, quando poi ha svoltato verso destra per corso di Porta Vittoria.

Fonte foto: Tuttocittà Nell’immagine la zona dell’incidente: l’incrocio fra corso di Porta Vittoria e via Francesco Sforza.

Il 43enne autista della betoniera è sotto choc ed è stato affidato al personale medico. A chi lo soccorreva avrebbe urlato “Ho ucciso una persona! Uccidetemi!”

[Notizia in aggiornamento]

Incidente fotocopia a Bolzano

A novembre dello scorso anno a Bolzano si è verificato un incidente fotocopia: una 34enne a bordo della sua bicicletta è stata investita e uccisa da una betoniera che a un incrocio ha svoltato verso destra.

Incidenti mortali in bicicletta in aumento

Secondo i dati dell’Osservatorio Ciclisti istituito presso l’Asaps (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), sono stati 27 i decessi di ciclisti sulle strade italiane nei primi 100 giorni del 2023.

Si tratta comunque di dati parziali, poiché tengono conto solo delle notizie riportate dalla cronaca e segnalate dai referenti Asaps sul territorio. I dati tengono poi conto solo delle morti sul colpo e non dei decessi avvenuti in ospedale per i traumi riportati.

Secondo i dati Aci-Istat nel 2021 c’è stato un boom di decessi: 180 morti, praticamente uno ogni due giorni. Dato che supera quello dell’anno precedente in cui si sono registrate 169 morti.