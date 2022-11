Bolzano, donna investita e uccisa da un camion betoniera. La vittima era un'insegnante campana di 34 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Una donna è stata investita e uccisa a Bolzano, tra Corso Italia e Corso Libertà. La vittima è Margherita Giordano, insegnante 34enne di origini campane che si trovava in Trentino Alto Adige per lavoro. La pericolosità di quel tratto di strada era già nota da tempo.

Margherita Giordano, insegnante di matematica e scienze alla scuola San Filippo Neri era in sella alla sua bicicletta. Un camion betoniera ha fermato la sua corsa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 24 novembre.

Tratto dalla pericolosità nota

I sanitari giunti sul luogo hanno provato per mezzora a rianimare la donna, ma senza successo. Le indagini sono in corso ma la pericolosità di quel tratto è nota da tempo, tanto che le autorità avevano in programma un intervento.

‘Today’ riporta che solo qualche giorno prima, il 16 novembre, nello stesso incrocio si era registrato un altro incidente. Nello stesso tratto nel 2019 aveva perso la vita anche una donna di 67 anni.

Semafori da rivedere

Sul banco degli imputati i semafori che regolano il passaggio di veicoli, pedoni e ciclisti.

‘Today’ riporta una dichiarazione dell’assessore alla viabilità del Comune di Bolzano, Stefano Fattor: “Proprio ieri pomeriggio avevano deciso di cambiare le fasi semaforiche per far passare prima i ciclisti e poi gli altri mezzi” e per “mettere una telecamera specifica”.

“Se questo è successo è perché si confonde il verde per le bici con quello per le auto. I tecnici si sarebbero incontrati la settimana prossima per fare il lavoro”, conclude l’assessore Fattor.

Anche il consigliere provinciale Carlo Vettori dice la sua sulla vicenda, tramite un post su Facebook:

“Proprio sotto casa pochi minuti fa ho assistito all’ennesimo tragico incidente all’incrocio di Piazza Mazzini.

“(…) chiederò un tavolo con l’Assessore Alfreider e con il Sindaco Caramaschi. È evidente che sulla questione serva l’intervento di qualcuno di serio ed esperto. BASTA CHIACCHIERE”.

Il cordoglio del sindacato

La sezione Scuola del sindacato Uil-Sgk di Bolzano pubblica su Facebook un messaggio di cordoglio del segretario regionale Marco Pugliese:

“Siamo addolorati ed affranti per una tragedia che colpisce una collega entusiasta ed appassionata. Un lutto profondo per tutto il mondo della scuola altoatesina. L’intero sindacato si stringe alla famiglia, all’istituto comprensivo e a tutti i colleghi che hanno amato ed apprezzato il lavoro di Margherita”.