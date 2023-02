Milano, donna in bicicletta investita da un tir a piazzale Loreto: morta 38enne, la dinamica dell'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Incidente mortale a Milano nel pomeriggio di mercoledì 1 febbraio 2023. A perdere la vita è stata una donna di 38 anni che è stata investita da un tir mentre si trovava in bicicletta a pochi metri da piazzale Loreto, via molto trafficata della città meneghina. La donna è stata soccorsa prontamente, ma le ferite riportate le sono state fatali.

Incidente mortale a Milano, morta 38enne

Un’altra morte sconvolge Milano nella giornata di mercoledì 1 febbraio, dopo il decesso di una giovane studentessa all’università Iulm. Questa volta a perdere la vita è stata una 38enne, vittima di un grave incidente stradale a pochi passi dal trafficato corso Buenos Aires.

In viale Brianza, all’angolo con piazzale Loreto, un tir ha centrato la donna che si trovava in bicicletta sbalzandola nel lato opposto della carreggiata. L’impatto è stato talmente violento che la due ruote della donna si è spezzata a metà, mentre la 38enne ha colpito violentemente l’asfalto. Per lei non c’è stato nulla da fare, la morte è stata sul colpo e non sono servite a nulla le manovre dei soccorsi giunti sul posto per tentare di salvarle la vita.

Fonte foto: IPA Gli agenti della polizia locale al lavoro nella zona dell’incidente

La dinamica dell’incidente

Subito dopo l’incidente l’autista del mezzo pesante coinvolto si è fermato per prestare soccorso, ma per la 38enne non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e la polizia locale che ora sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo un primo rilievo, sembra che la donna stesse attraversando in bicicletta (non si sa se in sella o con il mezzo al fianco) quando è stata centrata in pieno dal tir. Nel punto dove è avvenuto il sinistro non sono presenti strisce pedonali.

Agli agenti, che stanno effettuando tutti gli accertamenti, il compito di verificare l’accaduto.

Traffico bloccato nella zona

L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio, ha portato la polizia locale a chiudere il traffico lungo viale Brianza.

L’incidente, avvenuto nella carreggiata in direzione della stazione centrale, ha quindi portato gli agenti a deviare il traffico per poter permettere ai colleghi di effettuare tutti i rilievi del caso senza lo sguardo degli occhi indiscreti dei mezzi che circolavano nella zona del sinistro.