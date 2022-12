Milano, mamma 43enne investita in bicicletta con il figlio di 7 da un'automobile: è gravissima

Grave incidente a Binasco, nel milanese. Un’automobile ha urtato una bicicletta con a bordo una mamma di 43 anni e il figlio di 7. La donna è stata ricoverata in gravissime condizioni per aver battuto la testa sul mando stradale.Il bimbo, fortunatamente, è salvo ed è alla clinica De Marchi di Milano con alcune escoriazioni. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 3 dicembre.

La dinamica dell’incidente

La donna, 43 anni, riferisce l’agenzia Ansa, in bici con il suo bimbo che si trovava nell’apposito seggiolino, all’incrocio tra via Manara e via Foscolo è stata urtata da una Lancia Y che viaggiava a bassa velocità, avendo anche appena oltrepassato un dosso.

Purtroppo, la 43enne è caduta battendo la testa al suolo.

Ricoverata in gravissime condizioni

Per la caduta, dopo essere stata intubata, la donna è stata trasferita con l’elisoccorso in terapia intensiva all’Humanitas di Rozzano ed è ora in prognosi riservata.

Meno preoccupanti le condizioni del bimbo, trasportato in codice giallo alla clinica De Marchi di Milano per essere visitato.

Avrebbe riportato alcune escoriazioni ma nulla di grave.

Fonte foto: Virgilio Notizie Binasco, comune nel milanese teatro del gravissimo sinistro

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli accertamenti del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale del consorzio Fontanili.

Il guidatore dell’automobile, secondo quanto riportato, si sarebbe subito fermato a prestare soccorso.

Purtroppo, sono stati numerosi, nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi, gli incidenti nei quali, ad avere la peggio, sono stati i ciclisti. Ad Aquileia, in provincia di Udine, una 75enne è morta a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 6 novembre nella frazione di San Zili.

A metà agosto, un ragazzino di 13 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato impattato da un’auto che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri.