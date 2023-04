Morto investito da un treno al passaggio a livello di Omegna: aveva 79 anni, si indaga su dinamica e cause

Dramma sulla linea ferroviaria Novara-Domodossola: poco dopo le 13 di mercoledì 19 aprile, in frazione Crusinallo di Omegna (provincia di Verbano-Cusio-Ossola ), un uomo è stato travolto da un treno in corsa e ha perso la vita.

Il tentativo di rianimazione dei soccorsi

L’uomo, un 79enne pensionato, dopo essere stato investito, si è ritrovato in condizioni gravissime.

Come riferisce La Prealpina, subito è intervenuta un’ambulanza del 118 il cui personale ha tentato a più riprese a rianimare la persona vittima dell’incidente.

Tuttavia gli sforzi dell’equipe medica sono risultati vani e attorno alle 14 il cuore dell’uomo ha cessato di battere.

Circolazione sospesa

L’incidente si è consumato fra le stazioni di Gravellona Toce e Omegna, all’altezza del passaggio a livello di via Ingegner Emilio Lagostina, la strada che collega le vie Fratelli Bariselli e 4 Novembre.

La circolazione, nel tratto interessato, è rimasta sospesa per tutto il pomeriggio per far sì che venissero effettuati tutti i rilievi del caso.

Le indagini per chiarire la dinamiche dell’incidente

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno provocato la tragedia. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che sono impegnate nel cercare di capire nel dettaglio che cosa sia accaduto.

Dalle prime informazioni, come fa sapere il quotidiano La Stampa, le sbarre, al momento del dramma, erano abbassate ma l’anziano ha deciso di attraversare comunque i binari a piedi, venendo travolto dal treno regionale partito da Domodossola e diretto a Novara.

Rete Ferroviaria Italiana ha reso noto che è in corso la riprogrammazione del servizio. Sulla Novara-Domodossola viaggiano sia i convogli passeggeri sia quelli merci dell’”autostrada viaggiante”.