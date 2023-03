Morto investito dal treno al passaggio a livello a Montecatini: secondo caso in 8 giorni, ritardi sulla linea

Un uomo di 44 anni è morto investito da un treno a Montecatini Terme, più precisamente al passaggio a livello di via Tripoli, a pochi metri di distanza dalla locale caserma dei Carabinieri.

Cosa è successo a Montecatini

Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, con ogni probabilità si tratterebbe di un suicidio: alcuni testimoni avrebbero, infatti, visto l’uomo sdraiarsi sui binari prima dell’arrivo del treno, che lo ha poi investito.

Sul caso, a ogni modo, sta indagando la Polfer, al fine di ricostruire con esattezza quanto accaduto al passaggio a livello di via Tripoli a Montecatini Terme nella mattinata di giovedì 30 marzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’uomo di 44 anni è stato investito al passaggio a livello di via Tripoli a Montecatini Terme attorno alle ore 8,30 di giovedì 30 marzo. Il 22 marzo un altro uomo, di 76 anni, era morto dopo essere stato travolto da un treno in via Marruota.

Treni interrotti e traffico stradale in tilt

L’allarme è scattato attorno alle ore 8,30 di giovedì 30 marzo. La circolazione dei treni è stata immediatamente interrotta sulla linea Firenze-Viareggio tra Montecatini e Borgo a Buggiano, con gravi disagi per i viaggiatori. Attivato il servizio sostitutivo con bus tra Pescia e Montecatini. In seguito a quanto accaduto al passaggio a livello di via Tripoli a Montecatini Terme, risulta in tilt anche il traffico stradale.

Il precedente a Montecatini Terme

Il tragico fatto avvenuto a Montecatini Terme nella mattinata di giovedì 30 marzo segue un episodio analogo avvenuto 8 giorni fa, il 22 marzo a Montecatini, in via Marruota.

Quel giorno, poco dopo le 7,30, un uomo di 76 anni è stato travolto alla stazione centrale di Montecatini da un treno proveniente da Lucca e diretto a Firenze, in prossimità del passaggio a livello di via Marruota. La vittima era in compagnia della figlia, rimasta sotto choc per quanto accaduto.

A quell’ora la stazione di Montecatini Centro era piena di studenti e pendolari, che hanno assistito all’investimento dell’uomo. Anche in quel caso, la prima ipotesi su quanto accaduto era stata quella del suicidio. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per ore ed era stato avviato il servizio sostitutivo con bus durante il periodo di stop ai treni.