Esplosione in casa a Martiniana Po vicino Cuneo per fuga di gas: crolla palazzina, un morto e diversi feriti

È di un morto e almeno sei feriti, di cui uno in codice rosso e uno in codice giallo, il bilancio dell’esplosione avvenuta a Martiniana Po, in provincia di Cuneo che ha causato il crollo parziale di una palazzina. La persona deceduta è un disabile. Salvi gli altri membri della famiglia che non si trovavano in casa. La violenta esplosione si sarebbe verificata per lo scoppio di una bombola di gas.

I feriti nell’esplosione di Martiniana Po

Fra i feriti ci sono le due donne che abitavano nella palazzina: una è stata trasportata in elisoccorso al Cto Torino in codice rosso per le ustioni e l’intossicazione, l’altra è stata portata all’ospedale di Savigliano in codice giallo.

Oltre a loro, le cure si sono rese necessarie per alcuni vicini di casa che hanno prestato i primi soccorsi e per i familiari che, accorrendo sulla zona della tragedia, si sono sentiti male.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’esplosione ha colpito una palazzina in via Roma a Martiniana Po, Cuneo

La zona è stata raggiunta da almeno quattro mezzi dei vigili del fuoco, da cinque ambulanze e dall’elisoccorso notturno, il cui intervento è stato richiesto dai soccorritori ipotizzando che potessero esserci persone ustionate o intossicate dal monossido di carbonio.

Sul posto, anche alcune unità cinofile con cani addestrati alla ricerca di persone sotto le macerie.

Le due donne, che si trovavano all’interno della palazzina, sono dunque rimaste ferite mentre il congiunto disabile che viveva con la famiglia è rimasto schiacciato dalle macerie: quando è stato estratto, il suo corpo appariva coperto da ustioni.

Soccorsi anche i vicini di casa

I vicini che hanno prestato i primi soccorsi sono rimasti lievemente feriti e per loro si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Savigliano.

Il malore dei parenti

Al momento dell’incidente, gli altri abitanti della casa si trovavano fuori: si tratta del marito della più giovane delle donne coinvolte e dei loro due figli. Il gruppo era uscito per andare a cenare in una pizzeria lì vicino ed ha udito l’esplosione dal locale.

Per lo shock, alcuni fra loro sono stati portati in codice verde all’ospedale di Pinerolo, in provincia di Torino.