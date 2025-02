Ravenna, due minorenni arrestati per rapina: minacciavano i passeggeri del treno con i taglierini

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione di polizia condotta ad Ancona per contrastare il fenomeno delle rapine sui treni regionali. Due minori di origine tunisina sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un passeggero.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle prime ore del 12 febbraio 2025, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer di Ancona, con il supporto del Compartimento Polfer di Bologna e dei militari della Stazione Carabinieri di Cervia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questa è stata emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della stessa città.

Il crimine

L’episodio di rapina è avvenuto lo scorso 6 gennaio su un treno regionale nella tratta Bologna-Ancona. Un giovane passeggero è stato accerchiato da un gruppo di coetanei, strattonato e minacciato con un taglierino. Gli sono stati sottratti soldi, telefono cellulare, giubbotto ed effetti personali.

Indagini e arresti

La vittima ha denunciato immediatamente l’accaduto alla Polizia Ferroviaria, che ha avviato le indagini per identificare i responsabili del grave reato. Uno dei minori arrestati è stato trovato in possesso del taglierino utilizzato per la rapina e di parte della refurtiva, che sarà restituita alla vittima. L’arresto è avvenuto in provincia di Ravenna.

Indagini in corso

Le indagini continuano per individuare i complici e accertare il loro eventuale coinvolgimento in episodi simili avvenuti sulla tratta ferroviaria.

Fonte foto: IPA