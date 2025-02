Aldo Grasso asfalta il Sanremo 2025 di Carlo Conti: dalle svolte sovraniste alla "triste rassegnazione"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Aldo Grasso fa calare la sua scure sul Festival di Sanremo 2025, definito quello della “rassegnazione”. Nella lettura del critico televisivo, quella di Carlo Conti è stata un’edizione fin troppo prevedibile e piatta, premiata dal pubblico soltanto perché “si accontenta”. Una kermesse che è ancora specchio di un Paese in cui, per Grasso, persino i giovani sono capaci solo di uno sterile dissenso.

La critica di Aldo Grasso a Sanremo 2025

Nel pezzo sul Corriere della sera, Aldo Grasso ha espresso il suo giudizio, negativo, del Festival di Sanremo e, di rimando, della società attuale. “Da quando abbiamo smesso di desiderare il meglio?” si è domandato il critico, denunciando la tendenza ad “accontentarsi” del pubblico.

“Questa edizione è stata caratterizzata dalla rassegnazione” ha osservato Grasso. “Sul palco dell’Ariston tutto era normale, dalla conduzione ai temi trattati, dalle proposte musicali ai numeri comici. Anche le spezie (un po’ di tv del dolore, un po’ di marmocchi, Benigni in promozione…) sapevano di pigrizia”.

Fonte foto: IPA

Il critico televisivo Aldo Grasso

Perché il Festival è andato comunque bene

Un Festival che però è stato premiato con convinzione dal pubblico: lo dicono i dati degli ascolti. “Merito di una formula che ha escluso appelli sociali, svolte sovraniste, tentazioni egemoni? Il fatto è che noi stiamo scivolando sempre di più nella rassegnazione, la vera vincitrice del Festival” ha osservato Grasso.

“Ci lamentiamo ma non chiediamo di più: basta che treni e canzoni siano in orario. Il miglioramento non è più contemplato, nemmeno dai giovani, e ci va bene tutto: nello spettacolo, nella cultura, nella politica”.

Grasso ha parlato inoltre di “funerale della speranza diventato la nostra comfort zone”, un processo favorito dai social che portano le persone all’abitudine, cancellando la spinta al dissenso.

Gli ascolti di Sanremo 2025

Sanremo 2025 ha chiuso, ad ogni modo, con ascolti record: le prime tre serate hanno registrato una media di 11,3 milioni di spettatori, superando il 2024 di oltre un milione. Anche la Total Audience, includendo lo streaming, segna un aumento, con 11,6 milioni contro i 10,5 milioni dell’anno precedente.

Per Aldo Grasso il successo è dovuto alla curiosità iniziale e al ritmo più serrato, con una chiusura anticipata che ha attirato più pubblico.

Lo streaming è il nuovo dato interessante, con una crescita del 30%, mentre le visualizzazioni social e YouTube sono aumentate del 52%. Un Festival, quello di Carlo Conti, che ha vinto senza bisogno dello streaming, ma quest’ultimo ha confermato il suo ruolo centrale nel Sanremo dell’era digitale.