Bambina di 7 anni travolta e uccisa dall’auto guidata dalla madre a Casalnuovo di Napoli

La disgrazia è avvenuta sabato 22 aprile a Casalnuovo di Napoli dove, secondo quanto fin qui appreso, una donna avrebbe perso il controllo della propria vettura durante una manovra in retromarcia, finendo per investire inavvertitamente la figlia, una bambina di 7 anni che è morta in seguito alle ferite riportate.

L’incidente a Casalnuovo

Quanto accaduto ha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 aprile, a Casalnuovo di Napoli, comune della città metropolitana di Napoli, in Campania.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna alla guida di un’Audi A3, intenta in una manovra di retromarcia, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo per investire la propria figlia di 7 anni.

Il comune di Casalnuovo di Napoli, dov'è stata investita la bambina

L’incidente è avvenuto in via Emilio Buccafusca, dove poi a stretto giro sono intervenuti gli agenti del comando dei carabinieri, che inizialmente hanno pensato a un pirata della strada.

L’arrivo dei soccorsi

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato alla morte della piccola. Difatti, appena giunti sul posto, i carabinieri hanno pensato che a causare l’incidente fosse stato un pirata della strada, poi dileguatosi. Un pensiero nato in seguito alle prime ricostruzioni fatte da alcuni testimoni.

Col passare del tempo si è invece fatta strada una seconda ipotesi: sarebbe stata la stessa madre della bambina, per un errore di manovra, a investire sia la piccola che un conoscente, presente in strada al momento dell’impatto e rimasto lievemente ferito.

Sul posto, oltre agli agenti dell’Arma, sono giunti anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della bambina, morta sul colpo.

Una dinamica ancora da chiarire

Al momento, la salma della piccola e il veicolo incriminato sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Nola.

Bisognerà ora proseguire con i rilievi, le testimonianze e le indagini, nel tentativo di stabilire la verità sulla dinamica che ha portato alla morte della piccola.

Scartata per ora l’ipotesi del pirata della strada, come inizialmente dichiarato da alcuni testimoni. L’idea degli agenti è che le persone presenti, conoscenti della donna, abbiano parlato di una persona poi svanita nel tentativo di proteggere la madre della piccola vittima.