Svaligiata la casa di Roma della principessa Odescalchi: furto da 2 milioni di euro, smurata la cassaforte

Il mondo reale spesso supera la finzione, e a dimostrarlo c’è la recente incursione dei “soliti ignoti” nella dimora romana della principessa Vittoria Odescalchi: un colpo da film, fruttato un bottino stimato in circa due milioni di euro. L’episodio è avvenuto durante la settimana di ferragosto, con i ladri capaci di portar via gioielli e oggetti preziosi dal ragguardevole valore, senza lasciare alcuna traccia.

Il colpo

La banda di ladri ha dimostrato una destrezza impressionante, entrando nell’abitazione di Via Cavour attraverso una portafinestra sul terrazzo. I malintenzionati hanno approfittato della flessione delle presenze in città dovuta alle ferie estive, muovendosi nell’ombra del silenzio.

Con efficacia straordinaria, i ladri sono riusciti a frugare tra mobili e cassettiere in diverse stanze senza dare alcun segno di presenza. Sfruttando l’assenza di un allarme adeguato, hanno quindi scoperto la cassaforte, applicando le loro abilità nell’arte dello “smuramento”.

Fonte foto: ANSA La casa romana della principessa Odescalchi si trova nella centrale via Cavour

La cassaforte

La cassaforte è stata presto aperta e i gioielli preziosi, alcuni dei quali ricchi di storia, sono stati rapidamente trafugati.

Questa operazione, compiuta in pieno giorno, ha dimostrato un altissimo grado di pianificazione e competenza da parte dei malviventi, che sono sfuggiti senza lasciare tracce e senza attirare l’attenzione dei residenti.

Le indagini

La polizia è ora impegnata nelle indagini, determinata a scoprire i responsabili del colpo. Gli agenti del commissariato Trevi e della V sezione della Squadra Mobile stanno unendo le forze per gettare luce su questa vicenda criminale.

L’ipotesi di un coinvolgimento di un “basista” nella pianificazione del colpo è al vaglio, poiché il grado di perfezione dimostrato dai ladri lascia presagire un’intelligenza operativa dietro l’operazione.

Gli esperti della Polizia Scientifica hanno esaminato la scena del crimine, ma i ladri sembrano aver coperto ogni possibile traccia.

I filmati dei sistemi di videosorveglianza stanno ora subendo un’attenta analisi, nella speranza di scorgere qualsiasi indizio che possa condurre alla cattura dei responsabili.

I furti nella Capitale

Questo audace furto non è un caso isolato nell’ultimo periodo della Capitale. Tra il 6 e il 7 agosto, infatti, anche il vicepremier Antonio Tajani è stato oggetto di un tentato furto nella sua residenza a Roma, nel quartiere Parioli.

Nonostante il tentativo di forzare le inferriate di sicurezza, in questo caso l’efficacia dell’allarme ha sventato il colpo e i ladri sono fuggiti senza bottino. L’incidente suscita sorpresa dato che, nonostante la presenza di forze dell’ordine nelle vicinanze, i malviventi sono riusciti ad approssimarsi all’abitazione.

Le indagini sono in corso per comprendere come abbiano superato le misure di sicurezza e il dispositivo personale del successore di Silvio Berlusconi in Forza Italia. Le telecamere di sicurezza dell’edificio e delle strade circostanti sono sotto esame per individuare i responsabili che si sono allontanati una volta attivato l’allarme.