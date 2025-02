Como, ruba bottiglie magnum di champagne al supermercato: i dettagli del furto e l'arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per furto aggravato in concorso il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Un uomo di 49 anni, di origine rumena e senza fissa dimora, è stato fermato in un supermercato di via Carloni mentre tentava di rubare quattro bottiglie magnum di champagne.

Il fermo al supermercato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto quando gli addetti alla vigilanza del supermercato hanno fermato il 49enne con la merce rubata nascosta nello zaino. Gli agenti, giunti sul posto, hanno preso in consegna l’uomo e restituito le bottiglie di champagne, del valore complessivo di 350 euro.

La dinamica del furto

L’addetto alla sicurezza ha raccontato di aver notato due uomini, accompagnati da un cane nero, aggirarsi tra le corsie del supermercato. Riconosciuti come abituali ladri, ha deciso di tenerli d’occhio fino a quando li ha visti prelevare le bottiglie di champagne e nasconderle in uno zaino. I due si sono poi divisi, cercando di uscire da due uscite diverse, ma il dispositivo antitaccheggio ha suonato, permettendo di fermare uno dei due.

Conseguenze legali

Portato in Questura, è emerso che il 49enne aveva precedenti specifici e non possedeva un’occupazione né una dimora stabile. La merce rubata non era considerata di prima necessità, motivo per cui è stato arrestato per furto aggravato in concorso. Il pm di turno ha disposto il suo trattenimento in Questura, fissando il processo per direttissima per questa mattina alle 11.00.

Indagini in corso

Nel frattempo, gli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine stanno lavorando per proporre un adeguato provvedimento amministrativo al Questore di Como. Sono in corso indagini per identificare il complice del 49enne.

Fonte foto: IPA