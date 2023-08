Tentato furto a casa di Tajani a Roma: ladri provano a scardinare le inferriate, messi in fuga dall'allarme

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani è stato vittima di un tentato furto nella sua casa di Roma, nel quartiere Parioli. I ladri, secondo quanto emerso, avrebbero tentato di forzare le inferriate di sicurezza della sua abitazione, ma l’allarme ha messo in fuga i ladri che sono scappati a mani vuote.

Tentata rapina ai danni di Tajani

L’episodio, racconta il Corriere della Sera, è avvenuto nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 agosto e gli autori della tentata rapina sono ancora ignoti. Secondo quanto si apprende un gruppo di malviventi avrebbe tentato ad arrampicarsi fino all’abitazione del ministro Antonio Tajani, situata nei piani alti, cercando di scardinare le inferriate di sicurezza.

Ma il tentativo è fallito, con le protezioni che non sono venute vie e l’allarme dell’abitazione che è scattato mettendo in fuga il gruppo di ladri che aveva fiutato il colpo grosso.

Il tentato colpo nonostante la sicurezza

Quel che sorprende è il fatto che il commando sia riuscito a scalare l’edificio in cui abita il ministro nonostante la massiccia presenza di forze dell’ordine proprio nei dintorni dell’abitazione. Non è ancora chiaro come si siano mossi e, soprattutto, come abbiano fatto ad aggirare il dispositivo di protezione personale del ministro.

Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza dello stabile come anche delle strade vicine per cercare di individuare i responsabili del fatto che una volta suonato l’allarme si sono dileguati.

I furti a Roma

Quello ai danni del ministro Tajani è un tentativo di furto scampato, ma a Roma in questi giorni d’estate, in cui la città si svuota, sono diversi i casi di rapine in casa.

Solo nell’ultima settimana le forze dell’ordine hanno arrestato a Roma una decina di personaggi con precedenti penali proprio per furti in appartamento, quasi tutti di nazionalità georgiana, trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso. Sfruttando i tanti romani in vacanza e lontani dalle proprie abitazioni, infatti, diversi topi d’appartamento hanno fiutato il colpo grosso svaligiando le case e facendo trovare una brutta sorpresa al rientro.

Proprio ai Parioli, dove abita il ministro, anche la casa della showgirlSamantha De Grenet è stata presa di mira da alcuni malviventi.