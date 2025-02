Blitz a Gela, 13 arresti per furto, droga e ricettazione: fatta svaligiare anche la casa della fidanzata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di 13 persone a Gela per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, avvenuta nelle prime ore di oggi, è stata condotta per contrastare un gruppo criminale attivo nel comprensorio gelese. Le misure cautelari sono state emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furti e ricettazione.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno documentato 772 cessioni di cocaina e portato a diversi sequestri della sostanza. Sono stati eseguiti 3 arresti in flagranza di reato. Lo spaccio avveniva in vari modi, tra cui la consegna a domicilio, anche a professionisti locali disposti a pagare fino a 500 euro per una dose.

Reati predatori e ricettazione

Sono stati accertati diversi reati predatori, tra cui furti in abitazione e ricettazione. Tra i casi, il furto di un Fiat Ducato del comune di Gela e il furto di detersivi del valore di circa 3.600 euro. Un altro caso riguarda un furto in abitazione pianificato da uno degli indagati, che ha coinvolto tre complici per rubare gioielli e beni di valore nella casa della propria fidanzata, approfittando dell’assenza dei genitori di quest’ultima. In particolare, ha dato indicazioni ai sodali su dove si trovassero i gioielli e gli altri oggetti da trafugare.

Metodi investigativi

L’attività investigativa è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Gela e svolta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza. Sono stati utilizzati sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a controlli e pedinamenti. Le indagini hanno rivelato un’attività di traffico e spaccio di stupefacenti tra giugno 2022 e gennaio 2023, con disponibilità di armi e reati predatori violenti.

Collaborazioni e supporto

Gli arresti sono stati eseguiti con l’ausilio della Squadra Mobile di Caltanissetta, del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e unità cinofile della Polizia di Stato. È stato impiegato anche un elicottero per garantire la sicurezza degli agenti. Le indagini non sono concluse e le condotte contestate non sono ancora definitivamente accertate. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Gela.

