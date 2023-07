Antonio Tajani confermato nuovo segretario nazionale pro tempore di Forza Italia fino al prossimo Congresso

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È ufficiale: Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale pro tempore di Forza Italia. La decisione è stata presa per alzata di mano e il partito lo ha eletto all’unanimità. Alla riunione, la prima di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi, è stato mostrato un video omaggio al fondatore. Sul palco anche la lettura di una lettera dei figli di Berlusconi.

Il nuovo segretario nazionale di Forza Italia

Nell’hotel Parco dei Principi di Roma il Consiglio nazionale di Forza Italia si è riunito per la prima volta dopo la morte di Silvio Berlusconi. A un mese dai funerali sul palco è stato mostrato un video dedicato al fondatore del partito.

Il momento più atteso era però quello della votazione per il nuovo segretario nazionale di Forza Italia, votato all’unanimità dei 213 ammessi al voto. Tra gli applausi è stato confermato Antonio Tajani nel ruolo pro tempore fino al prossimo congresso.

Fonte foto: ANSA Consiglio nazionale nell’hotel Parco dei Principi di Roma

Le parole del nuovo segretario

Per Forza Italia cambia il nome del leader del movimento: da “presidente” a “segretario nazionale”. La proposta è arrivata proprio da Antonio Tajani durante il Consiglio nazionale che ha spiegato come “non è possibile più avere un presidente per il nostro movimento, per questo propongo il consiglio di modificare in ogni articolo che lo prevede la parola presidente con la parola segretario nazionale”.

La proposta è stata messa ai voti e approvata all’unanimità. Per questo Tajani sarà il segretario nazionale e non più il “presidente”, termine con il quale si continuerà invece a fare riferimento al defunto Silvio Berlusconi che fondò Forza Italia.

La lettera dei figli di Berlusconi

Sul palco, a distanza di mese, torna a farsi sentire la voce congiunta dei figli di Berlusconi. Una lettera è stata letta di fronte a un pubblico commosso.

Il contenuto: “Carissimi, grazie per l’appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d’ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro”.