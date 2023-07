Furto a casa dell'ex velina e attrice Ludovica Frasca a Milano, attacco a Sala: "Questa città mi fa paura"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’ex velina e attrice Ludovica Frasca è stata derubata. I ladri le sono entrati in casa sabato 15 luglio in pieno pomeriggio. Frasca ha denunciato il furto di beni di lusso come borse e gioielli, anche se ha dichiarato che li ricomprerà. Il problema resta però la sicurezza in città, che secondo l’ex velina è ormai allo sbando. “Non sono sola, dopo il mio sfogo sui social ho ricevuto decine di messaggi”.

Cosa è successo

Ludovica Frasca ha raccontato sui social e in un’intervista a Il Giorno dell’esperienza del furto. Nelle storie Ig ha spiegato che si è assentata da casa per appena un’ora prima di rientrare e trovare la porta d’ingresso forzata e la casa svaligiata.

Il furto è avvenuto sabato 15 luglio in pieno pomeriggio (ore 15) nel centro di Milano. Un fatto che lascia senza dubbi chi già da tempo vedeva un peggioramento della sicurezza della città di Milano (si tratta di un’onda di furti che colpisce anche altre città, come nel caso di Giovinazzo). L’ex velina ha raccontato che nel week end anche un altro appartamento del condominio dove vive è stato preso di mira.

Fonte foto: IPA Ludovica Frasca, attrice ed ex velina, a un evento

La denuncia

La denuncia dell’attrice Frasca, oltre che alla Polizia, si è rivolta anche sui social. Mentre gli agenti stanno lavorando al caso per risalire ai responsabili, l’ex velina ha voluto lanciare un appello al sindaco della città di Milano.

“Mi aspetto una risposta. Sono come l’inquilina di una casa che, quando ha un qualsiasi problema, chiede aiuto al proprietario che si rivolge all’amministratore”, dice Frasca. La metafora vuole richiamare all’attenzione di Beppe Sala un problema di ordine pubblico (come è accaduto per il furto nella villa di Emerson Fittipaldi a Brescia). “A me non interessa che sempre più strade diventino pedonali e fruibili se devo aver paura di uscire un pomeriggio come tanti”, ha concluso.

Cosa è stato portato via

L’ex velina ha detto di essere ancora scossa per l’accaduto, perché ha sentito il furto come la violazione della sua casa, ovvero del suo “porto sicuro”.

Sui beni trafugati non si illude di ritrovarli e ha pubblicamente ammesso che li ricomprerà nel tempo. “Sono inc… ma sono forte e tutto quello che mi hanno preso in casa me lo ricomprerò col tempo, tiè”, le sue parole. Cosa è stato rubato? A detta di Frasca alcuni oggetti di valore: borse e gioielli da alcune migliaia di euro.